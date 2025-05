Jesteśmy szybsi od Maca. Microsoft chwali się wydajnością Copilot+ PC

58 procent szybsi od Maca. Doprawdy?

Reklama Microsoftu jest mocno naciągana, choć nie powinno to również nikogo dziwić. Gigant z Redmond używa za punkt odniesienia najtańszy MacBook Air z procesorem M3, kiedy to od początku 2025 r. mamy na rynku nowy MacBook Air z M4, który stanowi znaczący krok naprzód w porównaniu do poprzednika. Taka reklama jest po prostu przyznaniem się, że faktycznie - jesteśmy szybsi od M3, ale jednak startu do M4 teraz nie mamy. Wyniki podane przez Microsoft pochodzą z benchmarku Cinebench i wydajności w operacjach z użyciem wielu rdzeni.