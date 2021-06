WhatsApp dostanie funkcję, na którą wszyscy czekają

WhatsApp testuje opcję korzystania z komunikatora na wielu urządzeniach w tym samym czasie. To jedna z nowych funkcji, które wkrótce mogą trafić do aplikacji.

CEO Facebooka Mark Zuckerberg oraz prezes WhatsAppa Will Cathcart potwierdzili w wywiadzie dla serwisu wabetainfo.com, że w ciągu dwóch najbliższych miesięcy do publicznej wersji beta aplikacji WhatsApp trafi obsługa wielu urządzeń jednocześnie, o ile nie będzie ich więcej niż 4. Obecnie, jeśli chcemy się zalogować do WhatsAppa na drugim telefonie, zostajemy wylogowani z pierwszego. Namiastką działania na wielu urządzeniach jest teraz możliwość korzystania z WhatsAppa na komputerze, ale to tylko w powiązaniu z aplikacją na smartfonie. Teraz będzie się można zalogować jednocześnie na czterech urządzeniach z Androidem lub systemem iOS.

Możliwość jednoczesnej pracy na kilku urządzeniach to nie jedyna nowość zapowiadana przez szefów Facebooka i WhatsAppa. Komunikator otrzyma tak zwany tryb znikania (Disappearing Mode). Znajdą się w nim wiadomości efemeryczne, które zostaną automatycznie usunięte po 7 dniach. Będzie również funkcja "wyświetla raz" - po włączeniu odbiorca może tylko raz otworzyć zdjęcie lub film, zanim te znikną z czatu.

WhatsApp uruchomił też program beta dla iOS, za pośrednictwem TestFlight. Obecnie może z niego skorzystać maksymalnie 2000 użytkowników ze sprzętem Apple'a, ale jest możliwość otwarcia programu dla większej liczby uczestników w przyszłości.

