WhatsApp zastąpi SMS przy logowaniu 2FA na Instagram

WhatsApp będzie miał niedługo jeszcze jedną rolę w ekosystemie Facebooka. Nie będzie zapewne obowiązkowy, ale na pewno poprawi bezpieczeństwo konta na Instagramie.

W grę wchodzi dwuetapowe logowanie – sprawdzona metoda, dokładająca dodatkową warstwę zabezpieczeń przy dostępie do konta. Mówiąc krótko, użytkownik będzie musiał nie tylko znać login i hasło na Instagram, ale też podać jednorazowy kod.

WhatsApp jest bezpieczniejszy niż SMS

Aktualnie kody te są wysyłane SMS-em, ale doświadczenie mówi nam, że nie jest to najlepsza droga. Znane są ataki, które pozwalają przejąć SMS-y z jednorazowymi kodami – najpopularniejszym jest SIM Swapping, czyli wyłudzenie duplikatu karty SIM. Dlatego zresztą banki używają innych metod, jeśli tylko mogą.

Facebook z pewnością jest świadomy problemu i zamierza wykorzystywać WhatsApp jako kanał do przesyłania kodów jednorazowych. Wygląda na to, że Facebook pracuje nad wprowadzeniem takiego logowania dwuskładnikowego na Instagramie, ale może pojawić się też w innych aplikacjach. Wcześniej trzeba będzie oczywiście potwierdzić swoje konto WhatsApp w aplikacji Instagrama. To jedyny etap procesu, na którym wystąpi tradycyjny SMS.

Zrzuty ekranu udostępnione przez Alessandro Paluzzi na Twitterze nie zostały oficjalnie udostępnione przez Facebooka, nie mamy jeszcze komentarza ani daty wprowadzenia tej funkcji. Widać jednak coś innego, być może ciekawszego. Wygląda na to, że WhatsApp nie będzie zachowywał danych, przekazanych przez Instagram. To daje nadzieję, że Facebook nie dąży do łączenia kont w różnych swoich aplikacjach… albo nie chce nas przestraszyć, albo już dawno to zrobił.

