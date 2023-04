WhatsApp się obudził. Wprowadza funkcję, którą inni mają od lat

WhatsApp już wkrótce wprowadzi zmiany dotyczące emotikon. Pojawi się dodatkowa funkcją, którą konkurencja ma już od dawna.

WhatsApp jest jednym z najpopularniejszych komunikatorów internetowych na świecie. Nie da się jednak zaprzeczyć, że w niektórych przypadkach nowości wprowadza zachowawczo i przez to pozostaje w tyle za konkurencją. Inne komunikatory już od dłuższego czasu oferują możliwość wysłania animowanych emotikon, lecz opcja ta nie była dostępna na WhatsAppie. Już wkrótce może się to zmienić.

WhatsApp wprowadzi animowane emoji

Jak informuje portal WABetaInfo, WhatsApp we współpracy z Lottie już wkrótce może wprowadzić do swojej platformy animowane emotikony. Będą one domyślnie wysyłane, gdy dostępna będzie animowana wersja określonego emotikonu, więc bardzo możliwe, że użytkownicy nie dostaną kontroli nad wyłączeniem animacji.

W obecnej chwili funkcja jest w trakcie rozwoju i w przyszłości pojawi się w ramach programu WhatsApp Desktop beta. WhatsApp pracuje również nad animowanymi emotikonami dla systemów iOS i Android.

Źródło zdjęć: FellowNeko / Shutterstock.com

Źródło tekstu: WABetaInfo