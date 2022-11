WhatsApp ma kolejną nowość. Przyda się firmom i ich klientom

WhatsApp otrzymał kolejną nową funkcję. Ma ona umożliwić komunikację pomiędzy firmami oraz ich klientami.

WhatsApp jest coraz częściej wybieranym sposobem komunikacji pomiędzy firmami i ich klientami. Jak pokazały wyniki badania zrealizowanego przez Kantar na zlecenie firmy Meta w kwietniu tego roku, ponad 65% osób woli używać komunikatorów zamiast e-maili czy kontaktu telefonicznego. Dzięki wiadomościom prywatnym, klienci firm nie muszą co chwilę odświeżać skrzynki w oczekiwaniu na odpowiedź i z dużo większą śmiałością pytają o istotne dla nich sprawy. Z drugiej strony biznes zyskuje świetny sposób na obsługę, budowanie głębszej relacji z klientem i, co za tym idzie, sprzedaży w aplikacji, z której obie strony korzystają.

Ludzie oczekują prostej ścieżki, żeby skontaktować się z firmami na WhatsAppie. Chcą sprawnie uzyskać pomoc i nie szukać numeru telefonu, adresu e-maila, czy strony internetowej. Wiele biznesów już korzysta z WhatsAppa, podając numer na paczkach czy stronach, jednak bardzo często chcą szerzej promować ten kanał komunikacji.

Właśnie dlatego Whatsapp ruszył z nową funkcją do wyszukiwania dużych firm bezpośrednio w aplikacji. Dzięki niej ludzie będą mogli łatwo rozpocząć rozmowę z interesującą ich marką. Dla firm może to być dobre narzędzie, by dać się odkryć klientom i ułatwić do siebie dostęp.

Jak informuje firma Meta, Whatsapp Business Search to nowoczesna wersja książki telefonicznej, która jest przydatna zarówno dla firm, jak i ich klientów. Dzięki niej każdy, kto będzie chciał zmienić lot, rezerwację hotelową lub dowiedzieć się więcej o nadchodzącej wyprzedaży, będzie mógł z łatwością znaleźć właściwą markę w aplikacji WhatsApp i rozpocząć rozmowę za pomocą jednego kliknięcia.

