WhatsApp wprowadza wyczekiwaną funkcję. Przyda się każdemu

WhatsApp wprowadził nową praktyczną funkcję. Aż trudno uwierzyć, że zajęło to jego twórcom aż tyle czasu.

Korzystasz z WhatsAppa? W takim razie już niedługo będziesz mógł skorzystać z funkcji, którą znaleźć można w praktycznie każdym popularnym komunikatorze. Mowa o wysyłaniu wiadomości do samego siebie. Została ona wdrożona w najnowszej wersji aplikacji dla systemów Android oraz iOS i stopniowo będzie udostępniana kolejnym użytkownikom.

WhatsApp pozwoli wysyłać wiadomości do samego siebie

Oczywiście wiele osób może się zastanawiać, na co komu w ogóle możliwość wysyłania wiadomości do samego siebie. Często jest to jednak najprostszy sposób na robienie notatek, z których następnie można korzystać na wielu urządzeniach.

Źródło: WeBetaInfo

Jak zaznaczyłem we wstępie, choć nowa funkcja jest już fizycznie obecna w najnowszej wersji aplikacji, tak nie wszyscy mają jeszcze do niej dostęp. Ten stopniowo powinien trafić do wszystkich użytkowników. Niestety nie wiemy jeszcze, ile cały proces może potrwać.

Źródło zdjęć: oasisamuel / Shutterstock.com, WeBetaInfo

Źródło tekstu: WeBetaInfo