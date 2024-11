WhatsApp zgapia od Instagrama? Tak, ale będziecie zadowoleni

WhatsApp nieustannie się ulepsza dla nas, użytkowników. Teraz pracuje nad funkcją zapożyczoną od Instagrama, ale w dostosowanej do niego wersji. To nie koniec planowanych nowości.

Status WhatsApp coraz bardziej interaktywny

Meta nieustannie aktualizuje WhatsApp, dodając takie funkcje jak obsługa muzyki w aktualizacjach statusu oraz spersonalizowane emoji. Obecnie, platforma pracuje nad naklejką "Dodaj swoje", która umożliwi użytkownikom tworzenie interaktywnych wyzwań i podpowiedzi w aktualizacjach statusu. Platforma także pracuje nad interaktywną naklejką ankiety.

WhatsApp staje się coraz bardziej przystępny i interaktywny. Podążając śladami Instagrama, WhatsApp zyskuje nowe funkcje, wyraźnie nim zainspirowane. Jedno jest pewne, WhatsApp nabiera rozpędu.

WhatsApp - naklejka "Dodaj swoje"

Wersja beta na Androida 2.24.23.21 oferuje zapożyczoną z Instagrama, naklejkę - Dodaj swoje (Add Yours). Wersja WhatsApp będzie jednak różniła się nieco od funkcji na Instagramie. Biorąc pod uwagę prywatność, wszystkie interakcje za pośrednictwem Dodaj swoje będą szyfrowane, co oznacza, że odpowiedź zobaczą tylko osoby, którym udostępnimy status. Będzie można ustawić to tak, aby zobaczyły odpowiedź wszystkie kontakty, lub tylko wybrane osoby.

Naklejki ankiety w statusie

WhatsApp pracuje także nad nowymi naklejkami ankiety, aktualizującej status. Interaktywna naklejka, co prawda została już zauważona przez niektórych, ale jeszcze nie została wprowadzona, ani dla użytkowników Androida, ani systemu iOS.

Jak sama nazwa wskazuje, naklejka pozwoli użytkownikom dodać ankietę z wieloma opcjami, w której będą mogli głosować wszyscy ci, którzy przeglądają status. Będzie ona działała na zasadzie ankiety na czacie, z tą różnicą, że znajdziemy ją w statusie.

Obie funkcje są w fazie rozwoju i nie wiadomo, kiedy zostaną wprowadzone do stabilnej wersji WhatsApp.

WhatsApp zyska też wkrótce opcję "Szukaj w sieci" z wykorzystaniem wyszukiwarki Google dla obrazów.

Źródło zdjęć: BigTunaOnline / Shutterstock.com

Źródło tekstu: androidpolice.com