WhatsApp stawia na wygodę. Prościej być nie może

WhatsApp nieustannie się doskonali, aby jak najlepiej zadowolić użytkowników. Teraz testuje nową funkcję, która angażuje wyszukiwarkę Google. Prosto i wygodnie.

Nowa funkcja WhatsApp to bardzo wygodne rozwiązanie

Nowa funkcja WhatsApp umożliwia użytkownikom wyszukiwanie obrazów, udostępnianych na czacie, poprzez użycie wyszukiwarki Google. Jest to bardzo wygodne rozwiązanie dla wszystkich tych, którzy lubią wyszukiwanie w Google. Na ten moment, funkcja ta jest testowana na ograniczonej liczbie użytkowników Androida.

WhatsApp to jedna z wygodniejszych aplikacji do przesyłania wiadomości. Świetnie sprawdza się do utrzymywania kontaktu za pomocą połączeń głosowych oraz wideo. Ale też nieustannie ewoluuje i zmienia się na lepsze. Wprowadza nowe funkcje, i umożliwia testowanie na wersji beta, aby wyprzedzać konkurencję. Nowa funkcja, umożliwia wyszukiwanie w Google obrazy udostępnione na czacie. Jest ona bardzo prosta, ale przez to bardzo wygodna.

Nie wiadomo jeszcze, czy zostanie ona wprowadzona do szerszego grona odbiorców. Póki co trwają testy. W ciągu najbliższych tygodni będzie udostępniana większej liczbie osób.

