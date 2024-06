Instagram łączy siły z WhatsApp. Szykuje się nowość

Instagram wkrótce może wprowadzić większą integrację z komunikatorem internetowym WhatsApp. Co konkretnie szykuje firma Meta, do której należą obie usługi?

Firma Meta nie zamierza się zatrzymywać i szykuje nowe funkcje dla Instagrama. Niedawno wprowadzono krótkie, kilkusekundowe reklamy, których nie da się pominąć. Teraz trwają testy kolejnej nowości, która ma wprowadzić większą integrację z WhatsAppem.

Prawdopodobnie o tym wiecie, ale od dawna możecie swoje posty i relacje z Instagrama udostępniać jednocześnie na Facebooku. Wkrótce podobna możliwość będzie dostępna także dla WhatsAppa, który dzisiaj może pochwalić się ponad 500 mln aktywnych użytkowników (według słów Marka Zuckerberga).

Informacje o nowej funkcji przekazał Alessandro Paluzzi, który zajmuje się tzw. inżynierią wsteczną i specjalizuje się głównie w rynku mobilnym. Wkrótce na Instagramie ma się pojawić dodatkowa ikona, która pozwoli wysyłać relacje od razu także bezpośrednio na WhatsAppa. Dzięki temu wielu influencerów zyska nowy, łatwiejszy sposób dotarcia do swoich fanów, którzy korzystają z tego komunikatora.

#Instagram is working on the ability to cross-post Stories to #WhatsApp 👀 pic.twitter.com/6qUfCcWGgk