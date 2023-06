WhatsApp dostanie świetną funkcję. Twitter może się pakować

WhatsApp połączy komunikator z platformą społecznościową. Może nawet zastąpi coraz mniej lubianego Twittera?

WhatsApp wprowadza do swojego arsenału jeszcze jeden sposób komunikacji. Jeśli korzystasz z Telegrama, na pewno go znasz – to kanały, czyli sposób wysyłania wiadomości od jednej osoby do wielu. Kanały można wykorzystać tak samo, jak profil na Twitterze, by szybko wysyłać komunikaty do grupy zainteresowanych. Przy tym wyniki meczów nie zostaną przemieszane z ostrzeżeniami o jakości powietrza i nie utoną w morzu politycznych pyskówek.

Meta, właściciel WhatsAppa, nazywa to „prywatną metodą, by śledzić ważne rzeczy”. Jako przykłady zastosowania podaje lokalne wiadomości i wydarzenia sportowe. Z doświadczenia wiem, że na pewno na tym się nie skończy. Na pewno marketingowcy prowadzący komunikację z markami nie przejdą obojętnie obok nowej możliwości, by dotrzeć do potencjalnych klientów. Niedawno powoływałam się na kanał grupy hakerskiej na Telegramie i niewykluczone, że takie typy spod ciemnej gwiazdy również zagrzeją miejsce na kanałach WhatsAppa.

Nietrudno zauważyć tu podobieństwa do Twittera, ale pozbawione całego zamieszania, jakie wywołują ciągłe zmiany i niewidoczne bany. Na kanałach WhatsAppa będzie można umieszczać wiadomości tekstowe, zdjęcia, filmy, naklejki i ankiety. Meta planuje też umieścić tu mechanizmy płatności, które umożliwią zarabianie na kanałach.

Jak znaleźć interesujący kanał? Można skorzystać z wyszukiwarki albo z nowo utworzonego katalogu. By zachować prywatność, WhatsApp nie pokaże informacji o prowadzących kanał, a aplikacja będzie przechowywać tylko 30-dniową historię komunikatów. Administratorzy mogą zablokować możliwość przesyłania wiadomości dalej i robienia zrzutów ekranu, trzeba jednak pamiętać, że kanały nie będą szyfrowane tak, jak prywatne rozmowy.

A teraz ciekawostka. Kanały nie zostaną udostępnione od razu dla wszystkich. Na początek WhatsApp umożliwi tworzenie ich wybranym organizacjom… w Kolumbii i Singapurze. Do Polski kanały dotrą, ale musimy na nie jeszcze poczekać. Na szczęście mamy Telegram.

