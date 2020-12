W 2021 roku HarmonyOS 2.0 pojawi się w 100 milionach urządzeń

Opracowywany przez firmę Huawei system HarmonyOS 2.0 budzi sporo emocji, także pytań o wciąż istniejące powiązania z Androidem, jednak twórcy nowej platformy są dobrej myśli i ogłaszają optymistyczne prognozy na przyszły rok. HarmonyOS 2.0 interesują się programiści i inne firmy.

System HarmonyOS 2.0 miał swoją premierę we wrześniu, a dwa tygodnie temu producent ruszył z pierwszymi beta testami oprogramowania dla wybranych smartfonów. Dziś, na konferencji Developer Day w Chinach, producent podsumował dotychczasowe działania związane z systemem i nakreślił jego najbliższą przyszłość. Co ciekawe, z zapowiedzi wynika, że HarmonyOS 2.0 będzie wykorzystywany przez producentów zewnętrznych, nie tylko Huaweia.

Wiceprezes działu oprogramowania konsumenckiego Huawei, Yang Haisong, podał, że od czasu wydania wersji beta HarmonyOS 2.0 dwa tygodnie temu do ekosystemu HarmonyOS stale dołączają nowi programiści, zainteresowani tworzeniem aplikacji i wykorzystaniem tej platformy. W tej chwili do współpracy zarejestrowało się już ponad 1800 deweloperów i grup programistów skupionych wokół firm partnerskich jak iFLYTEK, Bilibili czy Ctrip.

Producent zachęca kolejnych programistów oraz inne firmy do prac nad rozwojem HarmonyOS, a także jego wdrożeń. Z deklaracji, jakie padły na konferencji, wynika, że Huawei spodziewa się szerokiej współpracy z innymi producentami sprzętu. Firma przewiduje, że w 2021 r. zostanie dostarczonych 100 milionów urządzeń z HarmonyOS, firmowanych przez aż ponad 40 partnerskich marek.

Czy wśród tych marek znajdą się producenci smartfonów? Na to są na razie najmniejsze nadzieje. HarmonyOS projektowany był początkowo jako skalowalny system dla zastosowań w szeroko rozumianych urządzeniach inteligentnych. Platforma Huaweia może więc trafić do telewizorów, sprzętu smart home, elektroniki noszonej, a nawet samochodów. W każdym z tych zastosowań HarmonyOS może być wdrożony w uproszczonej formie, nieporównywalnej do komplikowanego systemu dla smartfonów. Natomiast wydanie dla telefonów w tej chwili najwyraźniej jest w stanie rozwijać i testować tylko Huawei.

Źródło zdjęć: C114 News

Źródło tekstu: GizmochHina, C114 News