Uber wie gdzie jedziesz i co jesz. Teraz to wykorzysta

Aplikacje Uber i Uber Eats wzbogacone zostaną o nowe rozwiązanie. Firma przewozowa i dostawca jedzenia wprowadzają reklamy wideo, które wyświetlać się będą nawet w pojazdach.

Uber po raz pierwszy odkąd działa planuje uruchomić reklamy wideo. Użytkownicy dostrzegą trwające do 90 sekund reklamy w aplikacji przewoźnika. Będą się one wyświetlać w momencie oczekiwania na przyjazd kierowcy i w trakcie samych przejazdów samochodem. Wybrane pojazdy Ubera zostaną wyposażone w mini ekrany, które odtwarzać będą wideo podczas jazdy z pasażerem.

Reklamy dotyczyć będą również Uber Eats oraz Drizly. Druga z nich oferuje dostawy alkoholu do klientów od 2021 roku, po przejęciu przez markę Uber. W aplikacji do zamawiania jedzenia, wyświetlane one będą, gdy użytkownicy oczekiwać będą na swoją dostawę. Drizly wyświetli wideo na stronach internetowych.

Reklamy dostosowane mają być do samych użytkowników. Jak deklaruje firma, posiada on pamięć podręczną z danymi użytkowników, zawierającą między innymi informacje dokąd udają się klienci, jak często podróżują do danych miejsc i ile czasu spędzają w samochodzie.

Mark Grether, wiceprezes i dyrektor generalny działu reklamy Uber Technologies, wskazuje, że Uber wie gdzie podróżujemy i co jemy. Mając dwie minuty na wykorzystanie uwagi użytkownika, będzie mógł zaprezentować mu pasujące do niego treści wideo.

Użytkownicy będą mogli zrezygnować z reklam dedykowanych, wykorzystujących informacje na temat ich płci i rejestracji przejazdów. Całkowite wyłączenie reklam nie będzie jednak możliwe.

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: Business Insider, oprac. własne