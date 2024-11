Telegram z masą nowości. Takiej aktualizacji dawno nie było

Telegram doczekał się dużej aktualizacji. Nowa wersja popularnego komunikatora otrzymała lepszą obsługę wideo oraz ulepszone opcje edycji wiadomości.

Jeśli korzystacie z aplikacji Telegram, nowa aktualizacja komunikatora z pewnością przypadnie Wam do gustu. Twórcy zafundowali użytkownikom usprawnienia kilku kluczowych funkcji.

Wybór jakości wideo... ale tylko dla wybranych

Przede wszystkim w nowej wersji dostajemy sporo zmian związanych z wysyłaniem i odtwarzaniem wideo. Od teraz użytkownicy mogą zdecydować, w jakiej rozdzielczości odtwarzane są materiały. Do wyboru mamy trzy opcje 480p, 720p i 1080p. Skorzystają na tym przede wszystkim osoby ze słabszym zasięgiem Internetu, które nie będą już zmuszane do pobierania plików w najwyższej jakości. Niestety aktualnie z nowej funkcji skorzystamy wyłącznie na kanałach posiadających co najmniej 1000 subskrybentów.

Drugą nowością związaną z wideo są nowe gesty sterowania prędkością odtwarzania. Od teraz można wygodnie przyspieszyć wideo, przytrzymując palec po prawej stronie ekranu. I, tu dobra wiadomość, z tej funkcji skorzystamy wszędzie - także w prywatnych wiadomościach.

Ulepszone opcje edycji i wiele więcej

Ale jeśli miałbym wskazać na gwóźdź programu, to bez wątpienia będą to nowości związane z edycją wiadomości. Wraz z aktualizacją funkcja ta została wzbogacona. Po pierwsze, od teraz możemy dodać multimedia do już wysłanych wiadomości - wcześniej mogliśmy wyłącznie zmodyfikować tekst. Po drugie, widok czatu wzbogacono o datę ostatniej edycji.

Oprócz tego na użytkowników czeka kilka nowości mniejszego kalibru. Ot, chociażby możliwość oznaczania wiadomości hashtagami specyficznymi dla danego czatu, nowe reklamy wyświetlane w konwersacjach z botami i dokładne liczniki reakcji.

Nowa wersja aplikacji jest już dostępna dla użytkowników wszystkich platform.

Źródło zdjęć: Pavel105 / Shutterstock.com

Źródło tekstu: Telegram