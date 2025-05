Rosja na łopatkach. Ambitna operacja kończy się fiaskiem

Rosyjskie Baikal Electronics od momentu powstania w 2012 roku do końca 2024 roku dostarczyło na rynek łącznie 85 000 sztuk procesorów . Choć firma projektowała CPU do różnych zastosowań, większość tej liczby stanowią niskobudżetowe układy Baikal-T1 , wykorzystywane głównie w zastosowaniach wbudowanych i telekomunikacyjnych.

Rosjanie korzystali z usług TSMC aż do wprowadzenia sankcji



W 2019 roku Rosjanie dostarczyli na rynek zaledwie 17 000 procesorów. Jednak od tego czasu Baikal Electronics znacząco się rozwinęło - do 2024 roku zwiększyła się liczba pracowników z 81 do 200 oraz rozszerzono działalność z jednego do czterech biur. Te wzrosty nastąpiły pomimo ogłoszenia bankructwa w połowie 2023 roku.