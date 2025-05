Intel Panther Lake z dziwną premierą. Trzeba będzie poczekać

Nie jest tajemnicą, że Intel szykuje się do premiery mobilnych procesorów Panther Lake, które mają zastąpić obecną serię Arrow Lake. Wykorzystają one nowe architektury Cougar Cove i Darkomnt, a dodatkowo jako pierwsze będą wytwarzane z pomocą litografii Intel 18A. Ich debiut planowany jest pod koniec tego roku, co Niebiescy już kilka razy potwierdzali.