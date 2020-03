Snapseed wrócił do żywych. Aplikacja dostała pierwszą aktualizację od 2018 r.

Świetny mobilny edytor grafiki Snapseed został przejęty przez Google, po czym słuch o nim zaginął. W końcu aplikacja dostała pierwszą od 2018 roku aktualizację. Niestety nie ma w niej nic ciekawego.

Google nie ma litości, gdy przychodzi do zamykania nieudanych projektów, ale Snapseed jeszcze trochę z nami zostanie. W Google Play pojawiła się wersja 9.1 aplikacji.

Niestety nie oznacza to, że Google stara się aplikację Snapseed rozwijać. Na liście zmian znalazł się ciemny motyw dla interfejsu edytora grafiki, kilka poprawek błędów i nic więcej. Nie ma żadnych nowych filtrów ani poważnych zmian. Co więcej, ciemny interfejs nie jest tożsamy z obsługą systemowego ciemnego motywu Androida 10. Snapseed nadal nie respektuje tych ustawień. To tylko możliwość ręcznego przełączenia wyglądu aplikacji.

Będzie lepsza obsługa zdjęć RAW… kiedyś

Serwis Android Police zapytał Google, jakie ma pomysły na przyszłość edytora zdjęć Snapseed. Od 2019 roku programiści pracują nad poprawieniem obsługi plików RAW, czyli tak zwanych cyfrowych negatywów, przez aplikację. Docelowo Snapseed ma być kompatybilny ze zdjęciami robionymi najnowszymi mobilnymi aparatami fotograficznymi.

Trudno powiedzieć, czy to dobra, czy zła wiadomość. Snapseed nie zostanie porzucony w najbliższej przyszłości, ale tez nie został wpisany na listę priorytetów Google'a. Szkoda, bo to naprawdę dobra aplikacja dla mobilnych fotografów.

Aplikację Snapseed 9.1 dna Androida znajdziesz w Google Play. Podobnie jak inne aplikacje firmy Google, nie jest dostępny w Huawei App Gallery. Snapseed jest dostępny także dla systemu iOS.

