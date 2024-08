Samsung zmienia plany. One UI 7 beta dopiero we wrześniu

Oczekiwania względem najnowszych aktualizacji systemów operacyjnych są zawsze wysokie. Tym bardziej, gdy mowa o takiej marce, jak Samsung. Wielu użytkowników z niecierpliwością oczekiwało na premierę beta wersji OneUI 7, opartej na Androidzie 15, która miała mieć miejsce w tym miesiącu. Niestety, trzeba będzie jeszcze trochę poczekać.

Opóźnienie wydania One UI 7 wydaje się być powiązane z opóźnioną aktualizacją One UI 6.1.1, która wciąż nie trafiła na pokłady starszych urządzeń Samsunga. Dla przypomnienia, oprogramowanie One UI 6.1.1 zadebiutowało na rynku wraz ze składanymi smartfonami Samsung Galaxy Z Flip6 (nasz test) oraz Samsung Galaxy Z Fold6 (nasz test). To pokazuje, jak skomplikowany może być proces aktualizacji oprogramowania, szczególnie gdy dotyczy on wielu modeli i generacji urządzeń.

Urządzenia, które otrzymają aktualizację

Nowa aktualizacja będzie dostępna przede wszystkim dla najnowszych modeli, takich jak Galaxy Z Fold6, Galaxy Z Flip6 oraz seria Galaxy S24, które będą wśród pierwszych urządzeń kwalifikujących się do otrzymania One UI 7. Jest to standardowa praktyka dla Samsunga, aby najpierw udostępniać aktualizacje dla swoich najświeższych flagowców. Z czasem urządzeń z aktualizacją będzie przybywać.

Dostępność globalna i rejestracja

Zgodnie z poprzednimi raportami, beta One UI 7 będzie dostępne w siedmiu krajach w momencie premiery: w Korei Południowej, Chinach, Niemczech, Indiach, Polsce, Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. Planowane jest stopniowe wprowadzanie aktualizacji, z użytkownikami w Korei Południowej, Niemczech i USA jako pierwszymi w kolejce.

Aby znaleźć się w pierwszej linii do wypróbowania funkcji beta One UI 7, użytkownicy będą musieli zarejestrować się za pośrednictwem aplikacji Samsung Members.

Co nowego w One UI 7?

Chociaż dokładne szczegóły dotyczące nowości w OneUI 7 nie zostały jeszcze oficjalnie ogłoszone, oczekuje się, że aktualizacja przyniesie szereg ulepszeń i nowych funkcji. Wśród nich mogą znaleźć się nowe ikony aplikacji systemowych, ulepszony pasek powiadomień i szybkich ustawień, a także nowe widżety i różnego rodzaju optymalizacje.

Opóźnienie w wydaniu One UI 7 może być rozczarowujące dla wielu fanów produktów Samsunga, ale jednocześnie daje to koreańskiemu producentowi więcej czasu na dopracowanie aktualizacji i zapewnienie, że będzie ona spełniać oczekiwania użytkowników. Z niecierpliwością czekamy więc na wrzesień, aby zobaczyć, co nowego przyniesie One UI 7 i jakie zmiany wprowadzi w codziennym użytkowaniu urządzeń firmy Samsung.

Źródło zdjęć: Marian Szutiak / Telepolis.pl

Źródło tekstu: SamMobile, GSMArena, Beebom,