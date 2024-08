Samsung wprowadza Circle to Search do Galaxy A i tabletów

Użytkownicy wybranych smartfonów z serii Galaxy A oraz tabletów z serii Galaxy Tab S9 FE będą mogli się wkrótce cieszyć funkcją Circle to Search, stworzoną w efekcie współpracy Samsunga i Google.

Samsung ogłosił wprowadzenie funkcji Circle to Search do wybranych modeli z serii Galaxy A, zwiększając tym samym dostępność bazującej na AI funkcji znanej z topowych smartfonów marki. Aktualizacja dostarczy Circle to Search do czterech modeli z popularnej serii: Galaxy A55, Galaxy A54, Galaxy A35 i Galaxy A34. Samsung zapowiada, że wdrażania tej funkcji rozpocznie się jeszcze w tym miesiącu, zastrzegając jednak, że dostępność aktualizacji może się różnić w zależności od modelu i rynku.

Po wprowadzeniu Circle to Search do smartfonów z serii Galaxy A to łatwe wyszukiwanie pojawi się również na tabletach Galaxy Tab S9 FE i Tab S9 FE+, gdzie z zalet nowego rozwiązanie będzie się można cieszyć na dużym ekranie i z wykorzystaniem i rysika Galaxy S Pen.

Jak działa Circle to Search?

Circle to Search to łatwy sposób wyszukiwania wszelkich informacji za pomocą prostego gestu zakreślenia – bez konieczności przełączania aplikacji. Gdy funkcja Circle to Search jest włączona, użytkownicy mogą po prostu zakreślić, podświetlić lub dotknąć dowolnego miejsca na ekranie, aby wybrać tekst, obraz lub wideo, które chcą wyszukać.

Funkcja Circle to Search zadebiutowała wraz ze smartfonami Galaxy S24, ale jak podkreśla Samsung – stale ewoluuje, na przykład poprzez dodanie tłumaczenia całostronicowego, wsparcia podczas odrabiania prac domowych oraz funkcji skanowania kodów QR i kreskowych. Producent zapowiada, że dzięki Circle to Search w serii Galaxy A i Galaxy Tab S9 FE podczas wyszukiwania będzie można zadawać jeszcze bardziej złożone pytania.

