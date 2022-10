Samsung One UI 5 jeszcze w październiku. Zobacz dla kogo

Samsung jeszcze w tym miesiącu, czyli w październiku, ma rozpocząć dystrybucję najnowszej wersji oprogramowania One UI 5.0, opartego na systemie Android 13, dla swoich smartfonów. Na początek aktualizację otrzymają tegoroczne flagowce.

Po tygodniach testów i wydawaniu kolejnych wersji beta oprogramowania One UI 5 z Androidem 13, Samsung w końcu zapowiedział wydanie jego finalnej wersji. Dokładna data nie została podana, jednak start dystrybucji aktualizacji ma nastąpić jeszcze w tym miesiącu, czyli do końca października 2022 roku. Na początek update trafi do posiadaczy tegorocznych flagowców: Galaxy S22, Galaxy S22+ i Galaxy S22 Ultra.

Zobacz: Telefon powyżej 3500 zł – TOP 5 na październik 2022

Zobacz: Samsung Galaxy S22 Ultra 5G – najlepszy smartfon dla mnie (test)

Samsung potwierdził taką informację podczas wydarzenia Samsung Developer Conference 2022. Jeśli więc nic w najbliższym czasie się nie zmieni, tegoroczna aktualizacja do Androida 13 ruszy w Samsungu o miesiąc wcześniej niż ubiegłoroczna aktualizacja do Androida 12. Smartfony z serii Galaxy S21 otrzymały finalną wersję oprogramowania One UI 4 w listopadzie 2021 roku. Z kolei seria Galaxy S20 oprogramowanie One UI 3 z Androidem 11 otrzymała dopiero w grudniu 2020 roku. Z roku na rok jest więc coraz lepiej.

Android 13 z One UI 5 – kto dostanie?

Z dotychczasowych doniesień wynika, że w 2022 roku nowy software otrzymają następujące smartfony Samsunga:

W przyszłym roku aktualizacja powinna trafić na pokład kolejnych urządzeń:

Powyższa lista może ulec zmianie.

Zobacz: Samsung Expert RAW trafi na więcej urządzeń. Sprawdź, czy dostaniesz

Zobacz: Trump udostępnia Truth Social użytkownikom Androida

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Marian Szutiak / Telepolis.pl

Źródło tekstu: Samsung, SamMobile