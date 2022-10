Samsung odkrywa astrofotografię. To jedna z nowości w Expert RAW

Samsung wydał nową wersję aplikacji Expert RAW, która wnosi nowe funkcje fotograficzne na pokład smartfonów z serii Galaxy S22. To astrofotografia oraz wielokrotna ekspozycja.

Expert RAW to zaawansowana aplikacja fotograficzna Samsunga, która jest dostępna dla wybranych smartfonów tej firmy, w tym urządzeń z serii Galaxy S22. Celem tego narzędzia jest danie użytkownikom znacznie większej kontroli nad tym, co i jak chcą sfotografować. Teraz do zestawu dostępnych funkcji dochodzą dwie nowe.

Astrofotografia w Expert RAW

Aplikacja Expert RAW wzbogaciła się w nową funkcję, z której skorzystamy w nocy. Dzięki astrofotografii obserwatorzy gwiazd mogą zarejestrować zdjęcia widzianych konstelacji i innych elementów nocnego nieba. Do dyspozycji użytkowników jest też przewodnik po niebie, który pozwala zlokalizować gwiazdozbiory, mgławice i inne ciała niebieskie.

Wielokrotna ekspozycja w Expert RAW

Wielokrotna ekspozycja to z kolei funkcja, która pozwala zrobić od 2 do 9 zdjęć i nałożyć je na siebie w wybrany przez użytkownika sposób. Efekty mogą być naprawdę ciekawe.

Najnowsza wersja aplikacji Exper RAW jest dostępna dla smartfonów z serii Galaxy S22, na których pracuje oprogramowanie One UI 5.

