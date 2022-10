Urbaniqe zmieni Twój smartfon w narzędzie do zarządzania flotą

Oprogramowanie do zarządzania flotą samochodową jest na ogół zbyt dużą inwestycją dla małych przedsiębiorstw. Pomóc może aplikacja urbaniqe, pozwalająca mieć kontrolę nad małymi flotami miejskimi.

Nowoczesne technologie stały się elementem niemal każdego rynku, również w przypadku urban mobility, czyli mobilności miejskiej. W szczególności chodzi tu o zarządzanie flotami samochodowymi. Chociaż rozwiązania cyfrowe stają się coraz bardziej popularne, nadal 47% przedsiębiorstw w Polsce administruje swoimi flotami za pomocą arkuszy kalkulacyjnych (Excel itp.). Gdy przyjrzymy się bliżej tego typu rozwiązaniom okaże się, że są one kierowane głównie do dużych przedsiębiorstw zarządzających dużymi flotami. Brakuje ofert dla małych gracz, którzy dysponują mniejszymi środkami finansowymi.

Z odpowiedzią na to wyzwanie przychodzi aplikacja mobilna urbaniqe, która zmienia smartfon w nowego, rewolucyjnego cyfrowego asystenta.

Działając w branży transportowej i logistycznej od wielu lat zauważyliśmy, że na rynku brakuje rozwiązań flotowych skierowanych do mikrofirm, a to one potrzebują teraz największego wsparcia. Stąd też pomysł na zaprojektowanie aplikacji dla małych flot poruszających się po miastach, takich jak np. osiedlowe piekarnie, kwiaciarnie, mechanicy. Zależało nam, aby urbaniqe był prosty i intuicyjny, aby był partnerem w codziennych zadaniach.

– powiedział Levente Toth, założyciel i CEO urbaniqe

Aplikacja urbaniqe pomaga zaoszczędzić na wydatkach na paliwo (nawet do 15%), ograniczyć stres związany z zarządzaniem flotą, a także daje wskazówki, jak być bardziej eko-świadomym kierowcą. Użytkownik aplikacji może wybrać zestaw raportów, które chce otrzymywać w regularnych odstępach czasowych. Dzięki nim możliwa jest analiza nawyków i stylu jazdy kierowców oraz wyciąganie z tego wniosków, a także zauważenie miejsc, w których jest opcja na oszczędności i zmianę.

Inną istotną zaletą urbaniqe jest możliwość wyboru trybu użytkowania aplikacji. Sprawdza się to w szczególności w pojazdach, które są wykorzystywane do celów zarówno prywatnych, jak i biznesowych. Użytkownik rozpoczynając kurs wybiera, czy jest w drodze do pracy, na spotkanie biznesowe, czy na przykład weekendowy wyjazd. Księgowość i administratorzy flot później nie mają wątpliwości co do tego, jak rozliczyć koszty za paliwo ponoszone przez daną osobę na dany pojazd.

Korzystanie z aplikacji urbaniqe nie wymaga inwestycji na start. Nie jest wymagane podawanie wrażliwych danych, nie ma długiego okresu lojalnościowego. Daje to możliwość przetestowania, czy aplikacja sprawdzi się w danej firmie. Można też zrezygnować z subskrypcji w dowolnym momencie bez ponoszenia żadnych kosztów.

Aktualnie urbaniqe jest w trakcie ostatnich testów i jesienią 2022 roku wejdzie oficjalnie na trzy rynki równocześnie: polski, węgierski oraz rumuński. Już teraz można pobrać bezpłatną wersję próbną aplikacji, dostępną w sklepach Google Play (Android) oraz App Store (iOS).

Źródło zdjęć: Shutterstock, Urbaniqe

Źródło tekstu: Urbaniqe