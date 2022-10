Android 13 i One UI 5 trafiają na pokład serii Samsung Galaxy S22

Samsung przygotował miłą niespodziankę na początek tygodnia dla posiadaczy smartfonów z serii Galaxy S22. Mogą oni już pobrać aktualizację oprogramowania do finalnej wersji One UI 5 z Androidem 13.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, ruszyła aktualizacja oprogramowania w smartfonach z serii Samsung Galaxy S22 do finalnej wersji One UI 5 z Androidem 13. Miało to nastąpić jeszcze w październiku i tak się właśnie stało.

Update w przypadku smartfonu Galaxy S22 Ultra waży 2854,03 MB i nosi oznaczenia wersji S908BXXU2BVJA / S908BOXM2BVJA. Nowe oprogramowanie zawiera poprawki bezpieczeństwa Androida z 1 października 2022 roku.

Samsung One UI 5 – co nowego?

Lista nowości jest długa i pokazaliśmy ją na zrzutach ekranu dołączonych poniżej (kliknij, by powiększyć). Dotyczą one:

projektu wizualnego,

dostosowywania,

trybów i procedur,

widżetów na ekranie startowym,

wielozadaniowości,

urządzeń podłączonych,

Aparatu i Galerii,

edytorów zdjęć i wideo,

ikon emoji AR i naklejek,

klawiatury Samsung,

wycinania i skanowania tekstu,

funkcji Samsung DeX,

powiadomień,

ustawień,

bezpieczeństwa i prywatności,

dostępności.

Źródło zdjęć: Marian Szutiak / Telepolis.pl

Źródło tekstu: Samsung, wł.