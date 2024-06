Instagram zaczął testować nową funcję. Wydaje się zniechęcająca

Niestety, wiadomości nie są zbyt dobre. Dochodzą słuchy, że wkrótce reklam na Instagramie będzie więcej. Co gorsza, niektórych nie będzie można pominąć bez obejrzenia.

Instagram w kanałach użytkowników testuje funkcję "Przerwa na reklamy", która jak sama nazwa wskazuje, wyświetla reklamy, których nie można pominąć. Obowiązkowe odliczanie będzie trwało od 3 do 5 sekund.

- czytamy w opisie funkcji.

Zdajemy sobie sprawę, że firmy technologiczne, takie jak Meta opierają się na reklamach. Ale też, nie od dziś wiadomo, że na ogół nie są one witane z entuzjazmem przez użytkowników. Niektórych to mocno zniechęca do korzystania z platformy. Najnowsze działania Instagrama spotkały się z krytyką na platformach X oraz Reddit.

Thank you, @instagram for putting an end to doomscrolling by spamming us with Ad breaks. Now, when I am forced into one of those breaks, I take it as a reminder to close the IG App and go on X.