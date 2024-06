Nowa usługa Allegro łączy siły różnych dostawców

Allegro udostępniło nową usługę, która łączy różne metody dostawy w jednym miejscu i upraszcza procedury związane z zarządzaniem przesyłką. Kupując w ramach Allegro Delivery zyskujesz dostęp do 18 tys. punktów odbioru i wybór kilku metod dostawy.

26 czerwca, Allegro uruchomiło nowy program Allegro Delivery, w którym łączy wiele ofert dostawy w jednej usłudze, upraszczając proces zakupów, obsługi przesyłki oraz reklamacji, zarówno dla klienta i sprzedającego. Wszystkie wspomniane sprawy załatwisz z Allegro. Z uproszczonej dostawy i funkcji Allegro Delivery, można skorzystać w ofertach oznaczonych Allegro Smart!

Wszystkie ważne informacje związane z dostawą: śledzenie przesyłki, powiadomienia o statusie dostawy a także zdalne otwieranie skrytki automatu paczkowego Allegro i ORLEN Paczki są dostępne przez aplikację Allegro. Allegro Delivery oferuje również uproszczony i przyspieszony proces reklamacji związanych z dostawą z czasem rozpatrzenia 7 dni, zamiast standardowych 30 dni.

Rozbudowana sieć punktów odbioru w Allegro Delivery

W dniu wprowadzenia Allegro Delivery udostępnia 18 tysięcy automatów i punktów odbioru w całej Polsce, z dostawami przez 6 dni w tygodniu - również z opcjami dostawa jutro i dostawa dzisiaj. Pierwszymi partnerami w Allegro Delivery są One by Allegro oraz ORLEN Paczka.

W ramach Allegro Delivery, sprzedający może udostępnić kilka metod dostawy: kurierską (obsługiwanej przez One Kurier - UPS lub DPD), do automatów paczkowych One Box i ORLEN Paczka, a także punktów odbioru One Punkt oraz Odbiór w Punkcie ORLEN Paczka.

Zobacz: Nowy rywal InPostu proponuje darmową dostawę

Zobacz: Polowanie w cieniu Paczkomatów. Zagrożeni posiadacze konkretnych telefonów

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Telepolis.pl | Anna Kopeć

Źródło tekstu: PAP Mediaroom | oprac. wł.