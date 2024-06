Dysk Google coraz to wygodniejszy. Mała zmiana, a cieszy

Dysk Google to narzędzie, które jest bardzo popularne. Miło, że Google wciąż nad nim pracuje i ulepsza.

Dysk Google to popularna i lubiana usługa, przechowująca pliki w chmurze. Prosta i intuicyjna w obsłudze, co sprawiło, że ​​stała się podstawowym narzędziem wielu użytkowników. Google stale ją ulepsza i dokłada wszelkich starań, aby korzystanie z niej było jak najwygodniejsze.

Całkiem niedawno Google Dysk wzbogacił się o funkcję skanera dokumentów. Wygląda na to, że to właśnie on będzie teraz sukcesywnie ulepszany. Nic dziwnego, jest on bardzo przydatny i spotkał się z miłym przyjęciem przez użytkowników. Dzięki skanerowi, użytkownik nie musi sięgać po żadne zewnętrzne aplikacje, aby utworzyć skany potrzebnych dokumentów. Skanujemy i przesyłamy dalej - ot, cała filozofia. Wszystko w jednym miejscu.

Myślisz, że organizowanie nie może być prostsze niż skanowanie dokumentów na #GoogleDrive ? 🤳📄 Pomyśl jeszcze raz! Dowiedz się, jak dodać widżet Skanowanie dysku do ekranu głównego urządzenia mobilnego, aby szybciej skanować i zapisywać dokumenty w formacie PDF → https://t.co/UGX381HsMJ — Dysk Google (@googledrive) 3 czerwca 2024 r

Do tej pory skaner miał jeden wadę - skanował pliki tylko do jednego formatu - PDF. Wszystko wskazuje na to, że wkrótce się to zmieni. Skaner w najbliższym czasie, doczeka się też zapisu plików w formacie JPG. Ponadto, użytkownik będzie mógł wybrać jakość zapisywanego dokumentu.

Zobacz: Wiadomości Google z irytującym sprawdzaniem. Czy się z tym spotkałeś?

Zobacz: Chaos w Google. Nagle znika funkcja

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Jirapong Manustrong / Shutterstock.com

Źródło tekstu: Google