Netflix ma nową aplikację, ale jej przeznaczenie zaskakuje

Netflix wypościł nową aplikację mobilną. Jednak nie służy ona do oglądania filmów i seriali. Jej przeznaczenie jest zupełnie inne.

Wszyscy wiemy, czym jest Netflix. To serwis streamingowy, który pozwala na oglądanie wielu filmów i seriali w ramach miesięcznego abonamentu. Jednak wciąż nie wszyscy wiedzą, że na Netflixie są też gry. To właśnie z nimi związana jest nowa aplikacja serwisu, która pojawiła się w App Store.

Nowa aplikacja Netflixa na iOS

W App Store pojawiła się nowa aplikacja Netflixa o nazwie "Game Controller". Podstawowa znajomość języka angielskiego wystarczy, aby wiedzieć, co to oznacza. Tak, to kontroler do gier. Z opublikowanych w sklepie zdjęć wynika, że appka ma kilka podstawowych przycisków oraz element symulujący analogową gałkę. Nic nadzwyczajnego.

Rzecz w tym, że aplikacja na razie nie działa, ale jej przeznaczenie wydaje się oczywiste. Docelowo Netflix pozwoli na granie w wybrane produkcje także na telewizorach. W takim wypadku nowa aplikacja będzie nam służyć właśnie za pada do gier. Na razie nie ma jeszcze wersji na Androida, ale wydaje się, że to tylko kwestia czasu.

Netflix na razie nie skomentował tych doniesień. Natomiast przedstawiciele firmy już wcześniej mówili, że zaczynają patrzeć w kierunku rynku gier i możliwości grania w chmurze. Nowa aplikacja zdaje się to potwierdzać.

