Xbox Game Pass za 4 zł. Promocja wróciła, ale jest dużo gorsza

Xbox przywrócił promocję na Game Passa za 4 zł. Jednak została ona znacząco pogorszona.

Przez długi czas Xbox Game Pass dostępny był w promocji za 4 zł. Oferta skierowana była przede wszystkim do nowych i powracających użytkowników, ale odrobina sprytu i dało się z niej korzystać niemal przez cały czas. Microsoft w końcu powiedział dość.

Po kilku latach promocja została usunięta i wydawało się, że już nie wróci. Tymczasem kilka tygodni temu oferta znowu pojawiła się na stronie Microsoftu. Wydawało się, że wracają stare, dobre czas. Niestety, Xbox postanowił znacząco pogorszyć promocję.

Xbox Game Pass za 4 zł

Firma z Redmond postanowiła nieco zmienić promocję na Xbox Game Passa za 4 zł. Teraz taka kwota pozwala na granie we wszystkie produkcje z katalogu tylko przez 2 tygodnie, a nie przez cały miesiąc, jak było to wcześniej. W ten sposób użytkownicy nie zdążą nacieszyć się wieloma grami i jest szansa, że skorzystają z pełnej ceny usługi. A tak przynajmniej to sobie tłumaczę.

Weźmy na przykład takie Starfield, które wkrótce zadebiutuje na Xboxach i PC-tach. Podejrzewam, że większość graczy zdążyłaby ukończyć grę w ciągu miesiąca i to bez większego wysiłku. Czy to samo uda się w 2 tygodnie? Na pewno jest to możliwe, ale wymagałoby codziennego grania po kilka godzin. Jeśli ktoś pracuje, ma rodzinę i związane z tym obowiązki, to jest to raczej mało prawdopodobne. Tym samym będzie musiał grę kupić lub skorzystać z Xbox Game Pass w pełnej cenie.

Nadal możliwość pogrania przez 2 tygodnie w cenie zaledwie 4 zł to świetna promocja, ale jednak gorsza niż wcześniej.

Zobacz: Monster Hunter Now może zatryumfować tam, gdzie zawiódł Wiedźmin

Zobacz: Grasz w Baldur's Gate 3? Powinieneś zaktualizować sterowniki

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Miguel Lagoa / Shutterstock.com

Źródło tekstu: PCWorld