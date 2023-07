Xbox Game Pass za grosze. Wraca uwielbiana przez Polaków promocja

Wraca świetna i uwielbiana przez Polaków promocja na Xbox Game Pass. Dostęp do usługi znowu można mieć za grosze.

Xbox Game Pass to świetna usługa, która daje dostęp do mnóstwa gier, w tym wielu od razu w dniu premiery. Niestety, w ostatnim czasie Microsoft zdecydował się na podwyższenie cen, także w Polsce. Na szczęście jednocześnie wraca promocja, którą Polacy (i nie tylko) uwielbiali.

Xbox Game Pass za 4 zł

Xbox Game Pass ponownie jest dostępny w promocji, w której miesięczny dostęp do usługi kosztuje 4 zł. Niedawno Microsoft informował o zakończeniu tej akcji, a teraz wraca ona bez zapowiedzi. Niestety, nie wszystko złoto, co się świeci. Promocja dotyczy tylko niektórych kont. Dla części użytkowników jest dostępnych na wcześniej używanych profilach, a dla części nie. Nie wiadomo, co jest tego powodem.

Tymczasem od wczoraj obowiązuje wyższa cena za Xbox Game Pass. W standardowej wersji cena wzrosła z 40 do 42,99 zł, więc nie jest szczególnie mocno odczuwalna. Gorzej jest w przypadku osób, które korzystają z wariantu Ultimate. Ten podrożał z 54,99 do 62,99 zł, więc o 8 zł miesięcznie. Jedynie Xbox Game Pass na PC pozostał w starej cenie, która wynosi 39,99 zł.

W najbliższych miesiącach Xbox Game Pass otrzyma kilka głośnych gier, w tym przede wszystkim Starfield, Lies of P, Cities: Skylines 2, Forza Motorsport, a także S.T.A.L.K.E.R. 2, chociaż premiera tej ostatniej wciąż pozostaje tajemnicą.

Źródło zdjęć: Miguel Lagoa / Shutterstock.com