GeForce NOW z pierwszym zastrzykiem gier w lipcu

Nvidia udostępniła listę pierwszych gier, które w lipcu zasiliły bibliotekę GeForce NOW. Ponadto, jest to doskonały czas na to, by zaopatrzyć się w nowe tytuły. Aż 500 pozycji z usługi GeForce NOW bierze udział w letniej wyprzedaży platformy Steam.

GeForce NOW oddaje użytkownikom do dyspozycji możliwość zagrania w najnowsze produkcje w wysokiej rozdzielczości bez konieczności posiadania potężnego komputera czy konsoli. Nadal jednak trzeba zaopatrzyć się w grę na własną rękę, by móc ją strumieniować za pośrednictwem usługi Nvidii. Aktualnie trwa letnia wyprzedaż na platformie Steam. Jak się okazuje, ponad 500 gier z biblioteki GeForce NOW można aktualnie nabyć w promocyjnej cenie. Niektóre z nich są przecenione nawet o 90%.

GeForce NOW - kolejnych 5 gier w usłudze

Nvidia ogłosiła, że w tym tygodniu do i tak obszernej biblioteki gier, dołączy kolejnych pięć produkcji. Są to pierwsze gry, które pojawią się w usłudze w lipcu, lecz z pewnością nie są to ostatnie:

The Legend of Heroes: Trails into Reverie (od 7 lipca w Steam)

OCTOPATH TRAVELER (Steam)

OCTOPATH TRAVELER II (Steam)

OCTOPATH TRAVELER II Prologue Demo (Steam)

Age of Empires II: Definitive Edition (Steam)

Pełną listę gier, które w lipcu zostaną dodane do usługi GeForce NOW, można znaleźć tutaj.

