Netia GO już jest na telewizorach Samsung

Serwis Netia GO, w którym operator oferuje serwisy wideo na żądanie, w tym pakiet Netia Premium i nawet 130 kanałów TV online, dostępny jest od lipca również na telewizorach Smart TV firmy Samsung.

Serwis Netia GO jest dostępny bez dodatkowych opłat dla abonentów usług telewizyjnych Netii. Zapewnia dostęp do treści VOD oraz kanałów telewizyjnych online, które są dostępne na wielu urządzeniach. Można z niego korzystać m.in. przez stronę go.netia.pl, w aplikacjach mobilnych, w telewizorach z Android TV i Apple TV. Od tera także tę listę uzupełniają Smart TV firmy Samsung produkowane od 2019 roku.

W Netia GO dostępnych jest nawet 130 kanałów telewizyjnych on-line (w zależności od pakietu TV, posiadanego przez danego abonenta) oraz trzy kategorie treści VOD:

katalogi , w których abonenci otrzymują dostęp do wybranych treści emitowanych na linearnych kanałach TV, posiadanych przez danego abonenta,

, w których abonenci otrzymują dostęp do wybranych treści emitowanych na linearnych kanałach TV, posiadanych przez danego abonenta, wypożyczalnia filmów – udostępnianie na 48 godzin pojedynczych filmów od filmowych nowości prosto z kina po klasykę filmową, w cenach od 5 do 20 zł,

– udostępnianie na 48 godzin pojedynczych filmów od filmowych nowości prosto z kina po klasykę filmową, w cenach od 5 do 20 zł, Netia Premium – pakiet wideo na żądanie w cenie 20 zł na 30 dni, w którym Netia udostępnia setki polskich i zagranicznych filmów, produkcji dla dzieci, programy rozrywkowe i seriale dla całej rodziny oraz przedpremierowe odcinki wybranych seriali i seriale premium Telewizji Polsat.

Do serwisu Netia GO abonenci logują się tym samym loginem i hasłem, którego używają w serwisie samoobsługowym www.netiaonline.pl.

Do każdego konta abonenckiego Netia GO można stworzyć 5 profili i korzystać z aplikacji jednocześnie na 3 urządzeniach, zatem aplikacja może pełnić również funkcję zbliżoną do klasycznego multiroomu.

Źródło zdjęć: Shutterstock, Netia

Źródło tekstu: Netia