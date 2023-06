Canal+ online pokaże nowe seriale za darmo

W Canal+ online można obejrzeć pierwszy sezon Belfra oraz pierwsze odcinki seriali oryginalnych zupełnie za darmo, nawet bez zakładania konta.

Nie wiesz, czy dany serial jest wystarczająco dobry, by płacić za subskrypcję Canal+ online? Teraz możesz je sprawdzić za darmo, a przynajmniej niektóre z nich. Na widzów czekają za darmo pierwsze odcinki następujących produkcji:

Belfer (dostępny cały pierwszy sezon!)

Pierwszy polski serial premium, a do tego jedna z najbardziej kultowych pozycji kryminalnych. Śmierć młodej dziewczyny wstrząsa lokalną społecznością. W tym samym czasie w Dobrowicach zjawia się Paweł Zawadzki (Maciej Stuhr). Kim jest? Dlaczego nauczyciel z renomowanej warszawskiej szkoły podejmuje pracę na prowincji? Paweł rozpoczyna własne śledztwo. W obliczu zbrodni nie ma miejsca na półprawdy. Jednak, chociaż wszyscy się tu znają i wiedzą o sobie wszystko, Pawłowi nikt nic nie powie. Belfer zostaje sam.

Emigracja XD

Serial komediowy, który przekracza wszelkie granice humoru, przedstawiający tytułową tematykę w krzywym zwierciadle. Główni bohaterowie, Malcolm i Stomil, grani przez Tomasza Włosoka i Michała Balickiego, to dwaj kumple z niewielkiego miasteczka w centralnej Polsce, których opłakane skutki pewnej imprezy zmuszają do zarobkowego wyjazdu do Londynu. To wielkie multikulti miasto zaskoczy młodych emigrantów mnogością narodowości, zwyczajów, wyznań oraz pełnym przekrojem freaków od A do Z, którzy nie będą im ułatwiać odnalezienia się w nowej rzeczywistości.

Kruk. Szepty słychać po zmroku

Najlepszy serial kryminalny ostatnich lat, doceniony zarówno przez widzów, jak i krytyków. Adam Kruk (w tej roli fenomenalny Michał Żurawski) to niejednoznaczny w swoich wyborach, pełen sprzeczności, targany wewnętrznymi demonami komisarz policji. Próba zamknięcia historii z przeszłości i rozwiązania traum z dzieciństwa sprowadza go do Białegostoku, gdzie splot wydarzeń i zaangażowanie w lokalne śledztwa zatrzymują go na stałe. Na Podlasiu dochodzi bowiem do porwania nastoletniego chłopca. Adam Kruk jest w stanie poświęcić wiele, by rozwiązać postawioną przed nim sprawę, czasami aż nazbyt.

Klangor

Wciągający, przejmujący, zaskakujący. KLANGOR to ośmioodcinkowy dramat rodzinny utrzymany w mrocznym klimacie skandynawskich kryminałów. Serial opowiada historię małżeństwa Wejmanów, których życiem wstrząsa nagłe zaginięcie jednej z córek. Rafał (Arkadiusz Jakubik), na co dzień opanowany psycholog więzienny, rozpoczyna desperackie poszukiwania ukochanego dziecka. Chcąc dociec prawdy o wydarzeniach z feralnej nocy, jest zmuszony działać wbrew wszelkim wartościom, którymi kierował się w dotychczasowym życiu.

Król

Adaptacja bestsellerowej powieści Szczepana Twardocha, jednego z najważniejszych współczesnych polskich pisarzy. Osadzona w Warszawie w 1937 roku gangsterska opowieść o przemocy, żądzy władzy i dążeniu do jej utrzymania za wszelką cenę. Historia wzlotów i upadków mafii, która wzbudzała strach i posłuch w stolicy przed wybuchem II wojny światowej. Główny bohater, grany przez Michała Żurawskiego żydowski gangster-bokser Jakub Szapiro, zostaje wciągnięty w polityczny spisek i gangsterskie porachunki, które mogą przesądzić o losach państwa. Na drugim planie same wybitne nazwiska – Arkadiusz Jakubik, Borys Szyc, Magdalena Boczarska, Bartłomiej Topa, Adam Ferency, Janusz Gajos, Andrzej Seweryn, Jacek Braciak i Lena Góra.

Żmijowisko

Opowieść o tragedii, która niszczy. O rodzinie, która musi stawić czoło próbie przekraczającej ludzkie wyobrażenia. Uczuciach, które trwają pomimo mijających lat i nie niosą pocieszenia. Zdradzie, bólu i miłości. Strachu, zbrodni i karze. O tym, ile jesteśmy jest w stanie zrobić dla swoich dzieci i jak wiele nas to kosztuje. Pewnego wieczoru w agroturystyce Żmijowisko, w trakcie zakrapianej alkoholem imprezy, znika 15-letnia Ada (Hania Koczewska), córka Arka (Paweł Domagała) i Kamili (Agnieszka Żulewska). Poszukiwania nie przynoszą efektu. Rok później jej ojciec wraca na miejsce tragedii i na własną rękę próbuje odszukać córkę. Pojawiają się nowe tropy i nowi podejrzani. Sprawa gmatwa się coraz bardziej… Adaptacja książki jednego z najpoczytniejszych autorów polskich kryminałów – Wojciecha Chmielarza.

Powrót

Z jednej strony pełna humoru komedia, z drugiej – przenikliwa, refleksyjna opowieść o facecie, któremu śmierć przemeblowała życie, dająca równocześnie widzowi dużą dawkę nadziei i zadająca mu pytanie – co byśmy zrobili, gdybyśmy dostali od losu szansę na drugie życie? Główny bohater POWROTU, Jan Starostecki (Bartłomiej Topa), właśnie taką szansę dostaje, gdy po kilku dniach od własnego pogrzebu budzi się w trumnie. Początkowy entuzjazm zostaje szybko ugaszony, gdy zauważa, że najbliższa rodzina jego nagłym zgonem niespecjalnie się przejęła, a jego osobiste rzeczy szybko wylądowały w śmietniku. Po tym odkryciu Jan postanawia, że swoje nowe życie musi przeżyć w znacznie barwniejszy sposób i robi wszystko, żeby tego nie zepsuć, a w jego poukładaniu pomaga mu najlepszy przyjaciel Kostek (Wojciech Mecwaldowski).

Planeta singli. Osiem historii

Osiem różnych historii. Osiem portretów współczesnego świata miłosnych wzlotów i upadków. Każdy z odcinków stanowi zamkniętą całość, a bohaterów różni wiek, pochodzenie czy motywacja do poszukiwań drugiej połówki online. Łączy ich za to jedno – chęć znalezienia miłości. To właśnie te, czasem słodko-gorzkie, czasem bawiące do łez lub wzruszające opowieści są bliskie prawdziwemu życiu. Każdy będzie mógł się z nimi utożsamić, bo miłość ma różne oblicza. W głównych rolach plejada największych gwiazd małego i dużego ekranu – m.in. Izabela Kuna, Bartłomiej Topa, Rafał Królikowski, Mateusz Damięcki, Zofia Wichłacz, Masza Wągrocka czy Antoni Królikowski.

