Zrobili tak fatalną grę, że postanowili całkowicie się wycofać

Uznane studio Daedalic Entertainment zrobiło tak fatalną grę, że postanowili całkowicie wycofać się z tego biznesu. Teraz skupią się na czymś innym.

Daedalic Entertainment to nie jest jakieś nieznane studio. Niemcy mają na swoim koncie między innymi bardzo udaną serię Deponia. Zresztą przez cały czas specjalizowali się w produkcjach z gatunku point'n'click i wychodziło im to dobrze. Niestety, w pewnym momencie postanowili spróbować swoich sił w przygodówkach. Wyszło fatalnie.

Deadalic nie będzie już robić gier

Ostatnią grą Daedalic Entertainment jest Lord of the Rings: Gollum. Gra okazała się po prostu katastrofalna. Nie jest przesadą stwierdzenie, że wiele rzeczy tam zwyczajnie nie działa. Tytułowa postać potrafi zginąć dosłownie bez powodu, a to tylko jeden z przykładów. Generalnie jest to projekt nie do uratowania. Gra zapewne musiałaby być napisana całkowicie od nowa.

Przyjęcie gry było tak fatalne, że studio postanowiło wycofać się z rynku. Daedalic Entertainment nie będzie więcej produkować własnych gier. Tym samym studio porzuca też inną produkcję ze świata Władcy Pierścieni, nad którą prace trwały od 2022 roku. Niemcy całkowicie skupią się na biznesie wydawniczym i będą pomagać innym, mniejszym twórcom dotrzeć ze swoimi grami do szerszego grona odbiorców.

Źródło zdjęć: Deadalic Entertainment

Źródło tekstu: PCGamer