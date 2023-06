Epic Games Store - darmowe RPG z gatunku fantasy

Epic Games Store ponownie ma prezent dla graczy. W tym tygodniu klienci sklepu będą musieli zadowolić się tylko jedną grą, lecz warto zwrócić na nią uwagę. Zagwarantuje rozrywkę na wiele godzin.

Epic Games Store, jak co czwartek, przygotował dla graczy prezent. Zwykle użytkownicy platformy mogą liczyć na dwie darmowe produkcje, lecz w tym tygodniu muszą zadowolić się jedną. Przypomnijmy, że ostatnio do zgarnięcia była gra myśliwska theHunter: Call of the Wild oraz pakiet do gry Idle Champions of the Forgotten Realms z uniwersum D&D. Tym razem Epic uderza w klimaty fantasy.

The Dungeon Of Naheulbeuk: The Amulet Of Chaos za darmo w Epic Games Store

Już dzisiaj od godziny 17:00 na platformie Epic Games Store pojawiła się możliwość bezpłatnego odebrania gry The Dungeon Of Naheulbeuk: The Amulet Of Chaos. Wspomniany tytuł jest przedstawicielem gatunku fabularnych gier strategicznych z turową walką. W grze sterujemy grupą stereotypowych postaci, które możemy znaleźć w wielu światach fantastyki.

Gra rozpoczyna się, gdy wykonując pomniejsze zlecenie, trafiamy do jednego z lochów. Od razu widać, że twórcy podeszli do swojej produkcji z dużą dozą humoru, którym tytuł jest po prostu przesiąknięty. Dodatkowo gra może stanowić nie lada wyzwanie, gdyż na wyższych poziomach trudności jeden błąd może decydować o zwycięstwie lub porażce. Rozgrywka jest też różnorodna, gdyż oprócz ciekawych zagadek, na swojej drodze napotkamy ponad stu unikatowych przeciwników.

Źródło zdjęć: sdx15 / Shutterstock.com

Źródło tekstu: Epic Games Store