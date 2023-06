PlayStation Plus: te gry będą do pobrania w lipcu. Jest perełka

Firma Sony ujawniła lipcową ofertę subskrypcji PlayStation Plus. Tym razem do pobrania będzie mocny tytuł dla fanów strzelanek z kultowej serii, a także odświeżona wersja hitowego thrillera akcji oraz intrygująca survivalowa gra przygodowa.

Zgodnie z zasadami PlayStation Plus, w kolejnym miesiącu wszyscy aktywni subskrybenci usługi będą mogli pobrać trzy gry na platformy PlayStation 4 i PlayStation 5. W lipcu będą to Call of Duty: Black Ops Cold War, Alan Wake Remastered oraz Endling – Extinction is Forever. Oferta będzie dostępna dla wszystkich abonentów od 4 do 31 lipca 2023 roku.

Call of Duty: Black Ops Cold War

Serii Call of Duty nikomu chyba nie trzeba przedstawiać. Kolejna część kultowego cyklu Call of Duty, zatytułowana Black Ops Cold War, przeniesie fanów w głąb Zimnej Wojny na początku lat 80.

Gracze staną twarzą w twarz z historycznymi postaciami, walcząc na frontach na całym świecie, w tak kluczowych miejscach jak Berlin Wschodni, Wietnam czy Turcja.

Alan Wake Remastered

Alan Wake Remastered to odświeżona w 2021 r. wersja gry wielokrotnie nagradzanej gry akcji studia Remedy Entertainment, która oryginalnie miała swoją premierę w 2010 r. Tytuł inspirowany jest twórczością Stephena Kinga. Nowa wersja oferuje m.in. odświeżoną oprawę graficzną oraz nowe funkcje rozgrywki.

W Alan Wake Remastered gracze powrócą do tajemniczego miasteczka Bright Falls na północno-zachodnim wybrzeżu Pacyfiku w desperackim poszukiwaniu zaginionej żony pisarza, Alana Wake’a. Po jej tajemniczym zniknięciu Alan odkrywa strony horroru, który rzekomo sam napisał, czego jednak zupełnie nie pamięta. Najgorsze zaczyna się, gdy książkowa historia zaczyna przekształcać się w rzeczywistość...

Endling – Extinction is Forever

Endling – Extinction is Forever to gra przygodowa wzbogacona o elementy survivalowe. Gracze poznają w niej świat spustoszony przez ludzkość oczami ostatniego lisa na Ziemi.

To świat, w którym rasa ludzka z dnia na dzień korumpuje, zanieczyszcza i eksploatuje najcenniejsze zasoby środowiska naturalnego. Za produkcję odpowiada niezależne hiszpańskie studio Herobeat Studios.

