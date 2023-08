Monster Hunter Now może zatryumfować tam, gdzie zawiódł Wiedźmin

Monster Hunter Now jest mobilną produkcją AR o zabijaniu potworów. Wcześniej mieliśmy już, chociażby Wiedźmina: Zabójcę Potworów, który poległ na tym polu. Czy z Monster Hunter Now będzie inaczej?

Aktualnie trwa wstępna rejestracja do gry Monster Hunter Now. Mobilnej produkcji, za którą stoją prawdziwi mistrzowie gier rozszerzonej rzeczywistości, czyli Niantic i Capcom. Są to twórcy popularnej produkcji mobilnej Pokemon GO, która od lat wyznacza kierunek dla tego gatunku gier. Producent zapowiedział, że im więcej osób zarejestruje się wstępnie do Monster Hunter Now, tym większe nagrody czekają na graczy.

Monster Hunter Now — dokonano miliona wczesnych rejestracji

Jak podają producenci, dotychczas do wstępnej rejestracji dokonało już milion graczy, co oznacza, że właśnie osiągnięto drugi próg, dzięki czemu użytkownicy otrzymają Medal Założyciela i Kamyk Wędrowca x3. Oto jak prezentuje się reszta możliwych do zdobycia nagród:

500 000 osób: Mikstura x10 i Paintball x3

1 000 000: Medal Założyciela i Kamyk Wędrowca x3

2 000 000: Specjalny makijaż w przedsprzedaży x2 i rozszerzenie skrzynki z przedmiotami na 500 miejsc

3 000 000: Specjalny makijaż w przedsprzedaży x2 i bilet z podwójną nagrodą x3

5 000 000: 10 tys. Zenny i dodatkowe rozszerzenie skrzynki z przedmiotami na 500 slotów

Premiera gry została przewidziana na 14 września 2023 roku. Oznacza to, że zainteresowani tytułem użytkownicy mają nadal ponad miesiąc, by dokonać wczesnej rejestracji i tym samym otrzymać jeszcze bardziej atrakcyjne nagrody.

Monster Hunter Now będzie grą mobilną z funkcją AR. Zasady rozgrywki będą bardzo podobne do tych z Pokemon GO. W końcu, po co zmieniać udaną formułę? Gracze będę przemierzać ulice miast, by szukać rzadkich potworów. Jednak w przypadku Monster Hunter Now, zamiast je łapać, będą z nimi walczyć.

