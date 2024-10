Ministerstwo przypomina o ważnej funkcji mObywatela. Skorzysta wielu Polaków

Ministerstwo Cyfryzacji przypomina o wprowadzeniu pewnej funkcji w aplikacji mObywatel. Skorzysta z niej wielu Polaków.

Ministerstwo Cyfryzacji przypomina, że rządowa aplikacja mObywatel ma jedną z funkcji, która ma poprawić nasze bezpieczeństwo. Została ona przygotowana z myślą o niemal wszystkich Polakach. Wystarczy, że korzystasz z komunikacji miejskiej.

Autobus w mObywatelu

Ta funkcja to "bezpieczny autobus". Ma ona na celu poprawę bezpieczeństwa pasażerów. Na pewno zdarzyło wam się wsiadać do autobusu, którego stan techniczny budził spore wątpliwości. Co prawda po polskich drogach jeżdżą coraz nowocześniejsze pojazdy, ale wciąż wiele pamięta czasy PRL-u. Moduł pozwoli sprawdzić ważne informacje na ich temat.

Dzięki modułowi "bezpieczny autobus" wystarczy wpisać numer rejestracyjny pojazdu, aby dowiedzieć się, czy autobus ma ważne badanie techniczne oraz polisę OC. Zadziała to także w przypadku autokarów, którymi mamy jechać np. na wycieczkę.

Dzięki temu narzędziu możliwe jest bezpłatne zweryfikowanie, czy pojazd jest w pełni sprawny i zgodny z obowiązującymi przepisami.

- informuje resort.

Oczywiście ważna polisa OC oraz badanie techniczne nie są gwarancją, że z autobusem wszystko jest w porządku. Jednak lepsza taka informacja niż żadna.

