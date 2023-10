mObywatel: kolejne miasto dołącza do pilotażu lokalnych dokumentów

Aplikacja mObywatel poza dostępem do ogólnopolskich usług publicznych pozwala też aktywować samorządom dokumenty lokalne. Jako pierwsze miasto na Mazurach do mObywatela dołącza Giżycko.

Już wkrótce w aplikacji mObywatel zadebiutuje nowy dokument lokalny – Giżycka Karta Mieszkańca. Na mocy podpisanego porozumienia nowe funkcje w rządowej apce zapewnią mieszkańcom dostęp do lokalnych dokumentów w wersji cyfrowej.

Minister Cieszyński zaznaczył podczas konferencji prasowej, że lokalne dokumenty w mObywatelu to jedna z kluczowych funkcji aplikacji. Na razie usługi samorządowe wdrażane są w formie pilotażu, mogą się do niego przyłączyć wszystkie gminy.

Pilotaż usługi jest dostępny dla wszystkich chętnych gmin. Mieszkańcy Giżycka do tej pory posługiwali się kartą w formie tradycyjnej, ale wszystkich jej beneficjentów będziemy zachęcać do korzystania z cyfrowej odsłony. To wygodne i bezpieczne rozwiązania. Bardzo doceniamy innowacyjne samorządy, które wychodzą naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców

– powiedział Janusza Cieszyński.

Burmistrz Giżycka Wojciech Iwaszkiewicz liczy na to, że mObywatel przyczyni się do unowocześnienia miasta.

Świat się bardzo dynamicznie zmienia i powinniśmy podążać za tymi zmianami, aby być miastem i społeczeństwem nowoczesnym. Dziś większość z nas posługuje się do wielu celów jednym urządzeniem. Wdrożenie tego rozwiązania jest zatem nie tylko dobrym kierunkiem technologicznym, ale także wygodnym

– powiedział Wojciech Iwaszkiewicz.

Giżycka Karta Mieszkańca funkcjonuje od 2018 roku i uprawnia do zniżek oraz rabatów u lokalnych przedsiębiorców z różnych branż, a także w miejskich jednostkach.

Dwa tygodnie temu na wdrożenie lokalnych usług w mObywatelu zdecydował się z kolei Racibórz, którego mieszkańcy mogą posługiwać się już Raciborską Karty Mieszkańca i Kartą Seniora. Natomiast pierwszym miastem w Polsce, którego karty miejskie zostały dodane do aplikacji mObywatel, jeszcze w lipcu, była Zduńska Wola. Na razie nie zanosi się jednak na to, by do mObywatela dołączyły największe miasta i aglomeracje w Polsce.

Lokalnie trwają także testy innych funkcji w samorządach – e-Płatności, na które jako pierwsza zdecydowała się Bydgoszcz.

