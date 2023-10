mObywatel 2.0: Cieszyński chwali aplikację i pokazuje nowość

Minister Janusz Cieszyński podsumował pierwsze tygodnie działania aplikacji mObywatel 2.0. Są powody do dumy?

Aplikacja mObywatel 2.0 jest z nami od 14 lipca. Na starcie zaliczyła klapę, ale szybko została postawiona do pionu i aktualnie raczej nie mamy powodów do narzekań.

Zobacz: mObywatel 2.0 już jest. Nie obeszło się bez wpadki

Janusz Cieszyński podsumował pierwsze 2,5 miesiąca działania aplikacji mObywatel na Twitterze. Od 14 lipca 2023 na platformie zarejestrowane zostały 4 miliony nowych mDowodów, czyli cyfrowych dowodów osobistych. To oznacza, że Polacy rejestrowali średnio 50 tysięcy mDowodów przez 80 dni działania apki. W Google Play mObywatel 2.0 ma między 5 i 10 milionów pobrań, w App Store przekroczył 5,2 tysiąca instalacji.

4 miliony nowych mDowodów w mObywatelu po 2,5 miesiąca od premiery aplikacji w wersji 2.0.



Od czwartku także rekordowe (ponad sto tysięcy odsłon dziennie) zainteresowanie usługą po uruchomieniu możliwości sprawdzenia danych w Centralnym Rejestrze Wyborców.



Korzystajcie 🙂 pic.twitter.com/szHUtUVZaQ — Janusz Cieszyński (@jciesz) October 3, 2023

Nowe usługi w mObywatel 2.0

Minister Cieszyński poinformował też o tym, że Polacy zainteresowali się jedną z nowości, wprowadzonych w mObywatelu 2.0 przed weekendem. Nietrudno zgadnąć, że chodzi o możliwość sprawdzenia danych w Centralnym Rejestrze Wyborców. Wybory Parlamentarne zbliżają się wielkimi krokami i sporo osób chce upewnić się, że na pewno będzie mieć możliwość zagłosowania w wybranym przez siebie miejscu.

Pozostałe dwie nowości w aplikacji mObywatel to możliwość sprawdzenia historii pojazdu (na przykład przed kupnem) oraz możliwość sprawdzenia jakości powietrza w różnych miejscach kraju. Ta ostatnia może i przyda się zimą, gdy sezon grzewczy rozkręci się na dobre, ale już od dawna istnieją aplikacje znacznie wygodniejsze, zbierające dane z gęstszej siatki czujników.

Wróćmy jeszcze do wyborów. Możliwość sprawdzenia swoich informacji w Centralnym Rejestrze Wyborców przyda się, jeśli chcesz głosować gdzie indziej niż zwykle. Jednak z poziomu aplikacji mObywatel 2.0 nie wskażesz, do którego lokalu wyborczego zamierzasz się udać. Jak to załatwić przez internet, jak oddać ważny głos i co jeszcze trzeba wiedzieć na temat wyborów? Tego dowiesz się z poniższego filmu.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: własne

Źródło tekstu: Janusz Cieszyński (Twitter)