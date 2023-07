Mapy Google się wypudrowały. Nie każdy jednak skorzysta

Mapy Google doczekały się ogromnych zmian w wersji na Android Auto.

Mapy Google absolutnie zdominowały rynek. Mają ogromną przewagę nad największymi konkurentami. Chociaż wiele osób często narzeka na ich działanie, to jednocześnie większość z nas wciąż z nich korzysta. Jeśli dodatkowo ktoś ma w swoim samochodzie Android Auto, to powinny zainteresować go najnowsze zmiany.

Mapy Google z nowością na Android Auto

Google Mapy doczekały się aktualizacji w wersji na Android Auto. W aplikacji nie tylko pojawiło się kilka nowych funkcji, ale przede wszystkim twórcy postanowili odświeżyć jej wygląd.

Najważniejsza zmiana to wprowadzenie bocznej belki z elementami sterowania. Wcześniej pojawiała się ona dopiero w momencie interakcji z Mapami, a teraz ma być widoczna przez cały czas, po lewej stronie. Co ważne, taka wersja widoczna jest tylko na ekranie, a nie w trybie tablicy rozdzielczej.

Nowa wersja dostępna jest w Android Auto v10 z Mapami Google w wersji v11.90. Niektórzy użytkownicy donoszą jednak, że wersja nie zależy od wydania samego systemu i nowość da się zaobserwować także na Android Auto w wydaniu v9.9. Jeśli jeszcze nie macie tego w swoich samochodach, to wkrótce powinna być dostępna aktualizacja.

