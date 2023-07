Mapy Google to przeżytek. Idzie coś lepszego

Overture Maps Foundation to inicjatywa kilku technologicznych gigantów, którzy chcą rzucić wyzwanie Mapom Google.

Mapy Google to w tym momencie najpopularniejsza aplikacja w swojej kategorii. Korzystają z niej niemal wszyscy, przez co do lamusa odeszły tradycyjne nawigacje w formie osobnych urządzeń. Google dzieli i rządzi na rynku map. Jednak technologiczni giganci chcą im rzucić wyzwanie. Dlatego powstała inicjatywa o nazwie Overture Maps Foundation.

Konkurencja dla Map Google

Overture Maps Foundation to inicjatywa powołana do życia pod koniec 2022 roku przez czterech technologicznych gigantów — Meta, Amazon, Microsoft oraz TomTom. Firmy postanowiły wspólnie stworzyć zestaw otwartych danych mapowych, które mają być alternatywą dla Map Google i Map Apple. Dane mają być wykorzystywane przez firmy z wielu branż. Właśnie udostępniono pierwszy zestaw danych.

Co prawda pierwsze dane zostały udostępnione przez Overture Maps Foundation już kwietniu, ale tylko testowo i nieoficjalnie, a na dodatek były one niekompletnie. Zawierały modele budynków, ale tylko w Stanach Zjednoczonych i to niecałych. Najnowsza baza, oznaczona jako Overture 2023-07-26-alpha.0, jest dużo bardziej kompletna i została udostępniona oficjalnie.

Przede wszystkim nowa baza zawiera informacje o 59 mln punktach POI (Places of Interest), np. restauracjach czy stacjach benzynowych, budynkach (780 mln unikalnych budowli), transporcie (z OpenStreetMap), a także granicach administracyjnych, które zawierają także lokalne nazwy, przetłumaczone na 40 języków.

Dane są dostępne publicznie. Mają być dostępne za darmo lub za niewielką opłatą. W przypadku Map Google za licencję trzeba płacić. Z kolei Apple swoje mapy udostępnia za darmo, ale tylko deweloperom aplikacji natywnych. Pozostali muszą już za ten przywilej płacić i to niemało.

Założyciele Overture Maps Foundation zdają sobie sprawę, jak duże stoi przed nimi wyzwanie. Najważniejszym celem jest ciągła aktualizacja danych, aby były one możliwie świeże.

Każdy, kto zajmuje się mapowaniem, wie, że główne wyzwanie polega na ciągłej aktualizacji danych z uwagi na zmiany, aby sprostać oczekiwaniom użytkowników. Overture planuje nawiązać szeroką współpracę, która pozwoli zbudować i utrzymywać aktualną, kompleksową bazę danych punktów POI.

