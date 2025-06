Galaxy A56 5G podbił serca Polaków, a dziś kupisz go 400 zł taniej

Samsung Galaxy A56 5G to masa zalet zamkniętych w ciele średniaka. Znajdziemy tu fenomenalny, 6,7-calowy ekran Full HD+ o odświeżaniu 120 Hz i jasności do 1900 nitów w piku, Exynosa 1580, który jest naprawdę udanym układem, 8 GB RAM i 128 GB szybkiej pamięci wbudowanej UFS 3.1. A to wszystko przy wodoodpornej obudowie, baterii 5000 mAh z ładowaniem do 45 W i aparatem 50 Mpix, który Waszym zdaniem dorównuje temu z najnowszego iPhone, na co wskazują wyniki fotopojedynku.