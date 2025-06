Tak wyglądają nowe składaki Samsunga. Wkrótce premiera

Galaxy Z Fold7 – cieńszy, lżejszy i z większym ekranem

Samsung wyraźnie idzie w stronę smukłości. Nadchodzący Galaxy Z Fold7 ma być znacznie cieńszy niż jego poprzednik – mówi się o grubości od 3,9 mm do 4,5 mm po rozłożeniu. Choć ta pierwsza wartość może być przesadzona, to różnica względem Folda 6 i tak będzie zauważalna. Nowy zawias też wygląda na bardziej kompaktowy, co przekłada się na niższą masę – Galaxy Z Fold7 ma ważyć zaledwie 215 g . To byłoby aż o 24 g mniej niż w ubiegłorocznym Foldzie.

Galaxy Z Flip7 – większy ekran zewnętrzny i Snapdragon

Samsung Galaxy Z Flip7 z kolei może wreszcie nadrobić to, co konkurencja oferuje już od jakiegoś czasu. Nowy model otrzyma znacznie większy ekran zewnętrzny, który zajmuje niemal całą powierzchnię klapki urządzenia. W porównaniu do "okienka" z poprzednich generacji to spora zmiana – wyglądem zbliża się teraz do Motoroli RAZR Ultra.