Fiskus dostanie wszystko na tacy. Zapisz sobie tę datę

Aktualnie każdy przedsiębiorca wystawia faktury w takiej formie, w jakiej mu wygodnie. Może to być dedykowany do tego program lub po prostu plik PDF. Jednak od przyszłego roku wszystko się zmieni, co oznacza, że każda faktura od razu trafi do rządowego systemu. Dzięki temu fiskus będzie miał wszystko jak na tacy.