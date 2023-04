Mapy Google spadną z tronu? Polskę szturmuje potężny rywal

Apple udostępnił nowe mapy dla użytkowników z kilku krajów, w tym z Polski. Mapy obejmują zasięgiem więcej tras, zapewniają lepszą nawigację, wyświetlają punkty orientacyjne w 3D i pozwalają korzystać z nowych funkcji, takich jak „Rozejrzyj się” czy wskazówki w języku naturalnym.

Od dziś użytkownicy w Polsce, a także w Austrii, Chorwacji, Czechach, Słowenii i na Węgrzech mogą korzystać z udoskonalonej aplikacji Mapy firmy Apple. Producent obiecuje szybsze i dokładniejsze wskazówki nawigacyjne, szczegółowe obrazy tras, budynków, parków, lotnisk i centrów handlowych oraz trójwymiarowe punkty orientacyjne – takie jak Wiedeński Diabelski Młyn w Austrii, Amfiteatr w Puli w Chorwacji czy Zamek Królewski w Budapeszcie na Węgrzech.

Nowości nawigacyjne

Apple przekonuje, że wprowadzone właśnie, oparte na Siri wskazówki w języku naturalnym, na przykład „At the next traffic light, turn left” (Na następnych światłach skręć w lewo), są czytelniejsze, więc jeszcze łatwiej jest się nimi kierować.

Wprowadzone też wskazówki zmiany pasa mają pomóc kierowcom ustawić się na właściwym pasie przed skrętem lub wjazdem na estakadę, by nie minęli zjazdu ani nie wjechali na niewłaściwą drogę. Z kolei informacje o fotoradarach podpowiadają użytkownikom, że zbliżają się do punktów pomiaru prędkości i kontroli przejazdu na czerwonym świetle. Można też sprawdzać na mapie, gdzie te punkty się znajdują.

Dzięki trasom z wieloma przystankami użytkownicy mogą zaplanować z wyprzedzeniem nawet 15 postojów. Trasy zaplanowane na Macu automatycznie pojawiają się na iPhonie.

Użytkownicy mogą też udostępniać szacowany czas przybycia rodzinie, znajomym i współpracownikom. Zrobią to jednym stuknięciem lub poprzez wydanie polecenia Siri. Odbiorca może śledzić podróż bliskich, a Mapy będą na bieżąco informować o aktualnym czasie dotarcia do celu, jeśli wystąpią znaczne opóźnienia.

Użytkownicy Map Apple mogą też zgłaszać wypadki, zagrożenia lub kontrole prędkości napotykane na trasie. Wystarczy, że powiedzą Siri: „There’s an accident up ahead” (Z przodu jest wypadek) lub „There is something on the road” (Coś na drodze utrudnia przejazd). Użytkownicy mogą też bez odrywania uwagi od drogi zgłaszać, że zaznaczone na mapie problemy już nie występują.

Mapy pomagają też właścicielom pojazdów elektrycznych w Austrii, Czechach, Polsce i na Węgrzech planować trasy tak, by uwzględniały postoje na ładowanie. W tym celu aplikacja analizuje dane o wzniesieniach i inne czynniki występujące na danej trasie.

Pasażerowie komunikacji miejskiej w Austrii, Chorwacji, Czechach, Polsce, Słowenii i na Węgrzech łatwiej znajdą pobliskie przystanki i oznaczą ulubione linie. Aplikacja poinformuje też pasażerów, gdy dotrą do przystanku, na którym chcieli wysiąść.

Mapy Apple: funkcja Rozejrzyj się

Kolejna nowość dotyczy funkcji Rozejrzyj się. Po jej włączeniu Mapy przedstawiają interaktywne obrazy z poziomu ulicy, wzbogacone o zdjęcia 3D w wysokiej rozdzielczości i płynne przejścia. Teraz użytkownicy Map z całego świata mogą używać funkcji Rozejrzyj się, aby odkrywać Chorwację, Czechy, Polskę, Słowenię i Węgry. W najbliższych miesiącach funkcja Rozejrzyj się zostanie udostępniona także dla Austrii.

Funkcja Rozejrzyj się umożliwia użytkownikom wirtualne zwiedzanie różnych miejsc. Wzbogacają ja interaktywne obrazy z poziomu ulicy wraz ze zdjęciami 3D w wysokiej rozdzielczości.

Mapy z widokiem 3D

Mapy pozwalają też korzystać z trójwymiarowego widoku miast. Widać w nim poszczególne osiedla, dzielnice biznesowe, przystanie i inne obiekty. Użytkownicy mają teraz do dyspozycji informacje dotyczące wysokości nad poziomem morza, nowe oznaczenia drogowe i specjalnie zaprojektowane punkty orientacyjne w miastach na całym świecie, takich jak m.in. Berlin, Hamburg, Londyn, Los Angeles, Melbourne, Miami, Montreal, San Francisco, Sydney czy Vancouver.

Porównanie starych i nowych map. Widać więcej szczegółów i elementy 3D.

Z kolei funkcja Flyover pozwala podziwiać wybrane metropolie dzięki fotorealistycznym widokom 3D. Użytkownicy mogą przemieszczać swoje urządzenie w przestrzeni, żeby zwiedzać miasto z lotu ptaka. Mogą też przyglądać mu się w większej rozdzielczości poprzez przybliżanie, przesuwanie, przechylanie i obracanie obrazu miasta i jego punktów orientacyjnych.

Porównanie starych i nowych map.

Ułatwieniem są także mapy wnętrz prezentujące rozkład lotnisk i centrów handlowych. Użytkownik może łatwo sprawdzić w aplikacji Mapy, na jakim poziomie się znajdują, gdzie są toalety, a nawet które sklepy i restauracje są otwarte.

Porównanie starych i nowych map.

Źródło zdjęć: Apple

Źródło tekstu: Apple