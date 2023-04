iOS 17 wprowadzi zmiany w ważnej funkcji. Najwyższa pora

Apple odświeży Centrum Sterowania. Nowa wersja funkcji zadebiutuje wraz z iOS 17.

Powoli zaczyna się wyjaśniać, jakie zmiany wprowadzi nowa wersja systemu iOS. Choć nadal poruszamy się w obszarze plotek, kilka doniesień wydaje się nie tylko bardziej intrygujących od pozostałych, ale także bardziej wiarygodnych.

Duża zmiana dla użytkowników iPhone'ów

Jeden z takich przecieków dotyczy Centrum Sterowania, które w iOS 17 ma się doczekać dużego odświeżenia. Nie wiemy jeszcze, co dokładnie się zmieni. Wiadomo natomiast, że jeśli plotki się potwierdzą, będzie to pierwsza poważna zmiana, jakiej funkcja doczeka się od czasu swojego debiutu wraz z iOS 7.

A co by nie mówić, po 10 latach to chyba najwyższa pora, żeby kilka rzeczy dostosować do współczesnych realiów. Ot, chociażby lepiej przystosować układ panelu do smartfonów z wyświetlaczami większymi niż 4,7", które dominują w obecnym portfolio giganta z Cupertino. Albo - choć wiemy, że w świecie Apple ociera się to o herezję - umożliwić użytkownikom opcję personalizacji dostępnych przełączników. Wiecie, tak jak mogą to robić posiadacze smartfonów z Androidem.

W każdym razie potencjał jest, a my jesteśmy niesamowicie ciekawi, co Apple z tym fantem zrobi. Odpowiedź prawdopodobnie poznamy już niebawem. Może przy okazji WWDC 2023?

