KAIKAINOW – zerkanie na ekran smartfonu nabiera sensu

KAIKAINOW to innowacyjna usługa założonej przez Mirona Mironiuka firmy Cosmos AI, która daje użytkownikom smartfonów łatwy dostęp do bieżących wydarzeń, spersonalizowanych możliwości nauki oraz rozrywki na ekranach tych urządzeń bez konieczności ich odblokowywania.

Cosmose AI to globalna platforma, założona w 2014 roku przez Mirona Mironiuka. Firma chwali się, że łączy najlepsze cechy rozwiązań handlu online i offline, aby zapewnić konsumentom najlepsze doświadczenia zakupowe, jednocześnie zwiększając sprzedaż dla sprzedawców. Teraz lider rozwiązań AI, ogłosił wprowadzenie na rynek rozwiązania KAIKAINOW. To nowa technologia ekranu blokady telefonu, oferująca użytkownikom smartfonów spersonalizowane do ich potrzeb możliwości nauki czy dostęp do wiadomości i rozrywki. Nowa usługa ma zmienić sposób, w jaki użytkownicy dokonują codziennych interakcji z urządzeniami mobilnymi.

Użytkownicy smartfonów sprawdzają średnio 80 razy dziennie ekrany blokady swoich urządzeń, zawsze widząc tę samą tapetę. Wyobraźmy sobie, że zamiast ciągle oglądać jeden obraz, teraz dodatkowo zobaczymy spersonalizowane i dopasowane do nas treści. KAIKAINOW zamienia dość bezużyteczny nawyk w potężne narzędzie edukacyjne i rozrywkowe, a za zaangażowanie nagradza użytkowników.

– powiedział Miron Mironiuk, założyciel i CEO Cosmose AI

KAIKAINOW to dobrowolna usługa (w modelu opt-in), która zapewnia płynną, spersonalizowaną obsługę, pozwalając użytkownikom na bieżąco otrzymywać wartościowe dla nich treści bez konieczności odblokowywania telefonu. Technologia została już zintegrowana przez pięciu producentów smartfonów, w tym Oppo i Realme. Użytkownicy mogą z niej korzystać bez pobierania aplikacji.

Dzięki wykorzystaniu sztucznej inteligencji na ekranie smartfonu, użytkownikowi wyświetlają się wyselekcjonowane i dopasowane do jego preferencji treści dotyczące bieżących wydarzeń, słówka pomagające uczyć się języków obcych, gry lub inspirujące historię, które są wyświetlane naprzemiennie z wygaszaczem ekranu na jego smartfonie. Oprócz wiadomości i rozrywki, użytkownik uzyskuje również dostęp do wirtualnego portfela, żeby kumulować i wydawać nagrody. Użytkownicy otrzymują nagrody za naukę języków, interakcje i czytanie treści, które mogą używać do zakupów offline lub online, w zależności od oferty.

Wierzymy, że stawianie konsumentów w centrum uwagi jest kluczem do innowacji technologicznych. Kierując się tą zasadą, każdy użytkownik telefonu znajduje się w centrum tego rozwoju, aby natychmiast dostarczać mu odpowiednie i interesujące treści.

– powiedział Gordon Toh, dyrektor sprzedaży Cosmose AI

Wykorzystanie protokołu NEAR i Web3

KAIKAINOW to usługa oparta na blockchain. Aplikacja firmy Cosmose AI będzie przy tym wykorzystywać jedną z największych zalet Web3. Chodzi o danie użytkownikom kontroli nad własnymi danymi. Te będą przechowywane nie na serwerach dużych dostawców technologicznych, tylko na ich własnych telefonach komórkowym.

Uruchomienie KAIKAINOW przez Cosmose AI pokazuje, jak daleko zaszliśmy w zakresie przekształcania Web3 z innowacyjnego pomysłu w coś, co może przynieść realne korzyści konsumentom, jednocześnie pomagając wspierać lojalność wobec marki i rozwój biznesu w handlu detalicznym. Cieszymy się, że możemy współpracować z tak fantastyczną, szybko rozwijającą się firmą technologiczną, jak Cosmose AI i nie możemy się doczekać, aby zobaczyć, jak naprawdę zmieni ona świat handlu detalicznego i przybliży świat do masowej adopcji Web3.

– powiedziała Marieke Flament, CEO Fundacji NEAR

Źródło zdjęć: Cosmos AI

Źródło tekstu: Cosmos AI