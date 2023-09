Google Bard dostaje nowe funkcje. Będzie inteligentniej

Google Bard, eksperymentalna sztuczna inteligencja giganta z Mountain View, zyskała właśnie nowe funkcje. To między innymi współpraca z Obiektywem Google czy możliwość odpowiadania za pomocą obrazów.

Jedną z największych zalet Barda, eksperymentu polegającego na współpracy z generatywną sztuczną inteligencją, jest jego zdolność do dostosowania odpowiedzi do potrzeb użytkownika. Można na przykład poprosić go o utworzenie dokumentu z planem podróży dla siebie i znajomych, przygotowanie reklamy online lub pomoc w wyjaśnieniu dziecku terminu naukowego. Teraz Bard radzi sobie jeszcze lepiej z dostosowaniem odpowiedzi do potrzeb użytkowników, dzięki czemu można łatwo wcielać swoje pomysły w życie.

Dziś wprowadzamy najbardziej zaawansowany model Barda. Dotychczasowe funkcje w języku angielskim będą teraz dostępne w nowych językach i krajach, umożliwiliśmy również integrację Barda z aplikacjami i usługami Google, aby użytkownicy mogli uzyskać bardziej pomocne odpowiedzi, a także ulepszyliśmy funkcję „Wyszukaj w Google”, dzięki czemu można zweryfikować poprawność odpowiedzi w wyszukiwarce.

– czytamy na blogu Google'a

Zobacz: Polacy mogą już korzystać z Google Barda. Oto jak zacząć

Dostęp w większej liczbie miejsc

Z funkcji Barda dostępnych do tej pory tylko w języku angielskim od teraz będzie można korzystać także w ponad 40 innych językach. Dotyczy to:

przesyłania obrazów za pomocą Obiektywu Google,

otrzymywania odpowiedzi w formie obrazów z wyszukiwarki Google,

modyfikowania odpowiedzi Barda.

Połączenie z aplikacjami i usługami Google

Google uruchomił dziś angielską wersję rozszerzeń do Barda (ang. Bard Extensions). To zupełnie nowy sposób interakcji i pracy z tym narzędziem. Dzięki tej funkcji Bard może wyszukiwać i wyświetlać odpowiednie informacje pochodzące z narzędzi Google, z których użytkownicy korzystacie na co dzień – takich jak Gmail, Dokumenty, Dysk, Mapy, YouTube oraz Loty i hotele – nawet jeśli potrzebne informacje rozproszone są w wielu aplikacjach i usługach.

Na przykład jeśli ktoś planuje wycieczkę do Wielkiego Kanionu Kolorado, może teraz poprosić Barda o pobranie z Gmaila dat, które pasują wszystkim uczestnikom, sprawdzić w czasie rzeczywistym informacje o lotach i hotelach, wyznaczyć wskazówki dojazdu na lotnisko w Mapach Google czy nawet obejrzeć filmy w YouTube z propozycjami aktywności na miejscu – a wszystko to w ramach jednej konwersacji z Bardem.

Dokładamy wszelkich starań, aby chronić Wasze dane osobowe. Jeśli zdecydujecie się korzystać z rozszerzeń Workspace, Wasze treści z Gmaila, Dokumentów i Dysku nie będą widoczne dla weryfikatorów, wykorzystywane przez Barda do wyświetlania Wam reklam ani do trenowania jego modelu. Oczywiście zawsze macie kontrolę nad ustawieniami prywatności i możecie decydować, jak chcecie korzystać z tych rozszerzeń, a także wyłączyć je w dowolnym momencie.

– przekonuje Google

Od dzisiaj przy odpowiedzi w języku angielskim można używać w Bardzie przycisku „Wyszukaj w Google” („Google it”), co pozwoli łatwiej zweryfikować informacje. Nowa funkcja korzysta z osiągnięć Google Research i Google DeepMind. Po kliknięciu ikony „G” Bard przeczyta odpowiedź i oceni, czy w Internecie znajdują się treści potwierdzające jej treść. Gdy poprawność stwierdzenia da się ocenić, możecie kliknąć wyróżnione frazy i uzyskać z wyszukiwarki więcej informacji, które je potwierdzają lub im zaprzeczają.

Google ułatwia także korzystanie z rozmów innych użytkowników z Bardem. Kiedy ktoś udostępni innej osobie czat z Bardem za pomocą linku publicznego, ta można kontynuować rozmowę i zadać Bardowi dodatkowe pytania na poruszony w nim temat lub wykorzystać go jako punkt wyjścia do własnych pomysłów.

Jak dotąd najbardziej zaawansowany model Barda

Wszystkie opisane wyżej nowe funkcje Barda są możliwe dzięki aktualizacjom, jakie firma Google wprowadziła w swoim najbardziej wydajnym modelu PaLM 2. W oparciu o opinie użytkowników gigant wytrenował model tak, aby był bardziej intuicyjny i pomysłowy. Niezależnie od tego, czy użytkownik chce współpracować nad czymś kreatywnym, zacząć w jednym języku i kontynuować w innym (z ponad 40, w tym po polsku), czy też poprosić o pomoc w kodowaniu, Bard odpowie z jeszcze większą jakością i poprawnością.

Więcej informacji można znaleźć na stronie bard.google.com.

Zobacz: Mapy Google w ogniu krytyki. Użytkowników wkurzyła drobna zmiana

Zobacz: Google oszukiwał użytkowników. Słono zapłaci i to po raz kolejny

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Aqeel Ahmed Zia / Shutterstock.com, Google

Źródło tekstu: Google