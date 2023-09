Mapy Google w ogniu krytyki. Użytkowników wkurzyła drobna zmiana

Mała zmiana w Mapach Google zirytowała użytkowników aplikacji.

Mapy Google jedną niewielką zmianą zirytowały dużą część użytkowników aplikacji. Nie ma czemu się dziwić, bo interfejs stał się przez to mniej czytelny, a planowanie drogi trudniejsze. O co chodzi?

Zmiana w Mapach Google

Jeśli kiedykolwiek korzystaliście z planowania trasy za pomocą Map Google, to na pewno wiecie, że aplikacja wyświetla trzy różne kolory drogi. Zielony, gdy ta jest całkowicie przejezdna (bez planowania trasy, bo przy trasie pokazuje niebieski), pomarańczowy w przypadku niewielkich utrudnień oraz czerwony, gdy w danym miejscu panuje korek. To bardzo proste, a jednocześnie czytelne oznaczenia.

Rzecz w tym, że Google postanowił to zmienić, a tak przynajmniej donoszą niektórzy użytkownicy. W aplikacji zniknęło zielone oznaczenie dróg w pełni przejezdnych. Zamiast tego widzimy ich standardowy kolor, a z kolei pomarańczowe i czerwone oznaczenia wyglądają jak pourywane paski.

To nie spodobało się użytkownikom. Wielu, poprzez oficjalne forum Google, domaga się powrotu poprzedniego schematu kolorów. Nowy tryb uważają za mniej przyjazny i intuicyjny, a przez to planowanie optymalnej trasy ma być dla nich trudniejsze. Niektórzy zaczęli wręcz grozić przesiadką na Mapy Apple lub Waze, które — swoją drogą — również należy do Google'a.

Jednym ze sposobów na powrót do poprzedniego schematu kolorów jest odinstalowanie i ponowne zainstalowanie aplikacji, ponieważ nowość pojawiła się tylko u wybranych użytkowników.

Źródło zdjęć: Forum Google (user 15866599230605811832), AngieYeoh / Shutterstock.com

Źródło tekstu: Tom's Guide, oprac. własne