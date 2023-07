Polacy mogą już korzystać z Google Barda. Oto jak zacząć

Po miesiącach prac i wcześniejszych zapowiedziach Google ogłasza największą dotychczas aktualizację Barda i jego dostępność w Polsce. Google wprowadza też nowe funkcje, które zapewnią bardziej pogłębione interakcje z Bardem.

Bard to chatbot AI, rozwijany przez Google od wielu miesięcy. Dotąd doniesienia o tej nowości nie budziły wielkiego entuzjazmu i nawet sami pracownicy firmy ostrzegali, że to niewypał. Jednak na majowej konferencji Google I/O 2023 padły obietnice, że wkrótce już dopracowany Google Bard zadebiutuje na całym świecie.

Tak się też stało – od dziś chatbot Google’a jest dostępny w 40 nowych językach i krajach, w tym w Polsce. Można z nim też rozmawiać w języku arabskim, chińskim, niemieckim, hindi czy hiszpańskim oraz wieku innych.

Google podkreśla jednak, że Bard to wciąż produkt we wczesnej fazie eksperymentu. Chatbot umożliwia współpracę z generatywną sztuczną inteligencją, a Google przedstawia go jako kreatywnego pomocnika, który może pomóc zwiększyć produktywność, przyspieszyć wymyślanie nowych pomysłów i pobudzić ciekawość.

Jak zacząć używać Barda?

Należy wejść na stronę bard.google.com na komputerze lub telefonie komórkowym.

bard.google.com na komputerze lub telefonie komórkowym. Następnie trzeba wprowadzić pytania, wpisując je lub używając przycisku mikrofonu do wprowadzania polecania głosowego.

Google usprawnił Barda

Wraz z premierą Google Barda wprowadzono także kilka usprawnień. Jedną z nich jest słuchanie odpowiedzi Barda. Wystarczy wpisać pytanie, a potem kliknąć ikonę głośnika, aby usłyszeć odpowiedź Barda.

Można też zmienić ton i styl wypowiedzi Barda, korzystając z pięciu opcji dostosowania odpowiedzi: Prostsza, Dłuższa, Krótsza, Bardziej profesjonalna i Bardziej swobodna. Ta funkcja jest dostępna w języku angielskim i wkrótce zostanie rozszerzona na kolejne języki.

Google wprowadził ponadto do Barda przypinanie, organizowanie i edytowanie rozmów. Po rozpoczęciu rozmowy w pasku bocznym będzie widać opcje przypinania, zmiany nazwy i kontynuowania ostatnich rozmów. Następna nowość to udostępnianie odpowiedzi Barda znajomym: części lub całej rozmowy.

W Bardzie można także korzystać z obrazów dzięki funkcji Obiektyw Google.

Niezależnie od tego, czy chcecie uzyskać więcej informacji na temat obrazu czy potrzebujesz inspiracji do napisania tekstu na podstawie zdjęcia, na przykład podziękowania za prezent, teraz możecie przesyłać obrazy w promptach, a Bard je przeanalizuje, aby odpowiednio Wam pomóc

– wyjaśnia Google.

Obiektyw Google w Bardzie jest obecnie dostępny w języku angielskim, ale wkrótce ma być rozszerzony o nowe języki.

Nowością jest też funkcja eksportowanie kodu do różnych narzędzi, co pozwoli wykorzystać Barda do zadań związanych z programowaniem. Nowość pozwala na wyeksportowanie kodu Pythona także do narzędzia Replit, a nie tylko do Google Colab.

Zobacz: Google z wpadką. Tego raczej mówić nie chcieli

Zobacz: Google w panice. Decyzja Samsunga to początek domina, w tle ChatGPT

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: Google