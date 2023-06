Jak myślicie, co odpowie stworzony przez Google chatbot Bard, zapytany o najlepszy mobilny system operacyjny? Że to Android? Cóż, niekoniecznie.

Modele języka naturalnego już wielokrotnie uciekały poza ramy narzucone przez twórców, czego doskonałym przykładem jest ChatGPT, pytany o kwestie związane z produkcją narkotyków. Pytanie zadane wprost bot pominie, ale można go oszukać dzięki mowie zależnej lub zaprzeczeniu.

Niedoskonały jest także Google Bard, przy czym w jego przypadku to akurat całkiem zabawne. Chodzi o to, że użytkownicy odkryli, jak podprowadzić sztuczną inteligencję Google, by zaczęła przekonywać o wyższości iOS nad Androidem.

Wolisz iOS czy Androida? – zapytano. Bard odpowiedział, że skłania się ku systemowi Apple i nawet dość zgrabnie to uargumentował. Uzasadnił preferencje dotyczące m.in. bezpieczeństwa, płynności interfejsu, częstszych aktualizacji i integracji z innymi produktami spółki z Cupertino.

Ale we wszystkim tym tkwi też istotny haczyk. AI odpowie dokładnie odwrotnie, jeśli odwróci się kolejność systemów w pytaniu. Wtedy zacznie przekonywać chociażby, że Android góruje nad iOS dostępnością urządzeń i możliwościami personalizacji.

Co jednak ciekawe, nie jest regułą, że bot zawsze jako preferowaną wskazuje opcję numer jeden. Dla przykładu, porównując ekrany w technologiach LCD oraz OLED, algorytm żadnych wątpliwości nie ma. Niezależnie od tego, jak dokładnie sformułowane zostanie zapytanie.

Inna sprawa, że Bard bardzo często wykorzystuje fragmenty wypowiedzi znalezionych w sieci, a o ile we wspomnianym przypadku ekranów ludzie są przeważnie zgodni, o tyle konflikt między iOS i Androidem to temat rzeka.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: PiXXart / Shutterstock

Źródło tekstu: Twitter, oprac. własne